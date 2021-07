Amazon Prime Video: Esta es la MEJOR película de DRAMA en la plataforma y costó 90 millones de DÓLARES

Tras la llegada de la crisis sanitaria, cada vez es más frecuente que surjan nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming.

A pesar de la competencia, Amazon Prime Video se ha mantenido como una de las plataformas con mayor demanda a nivel mundial, esto principalmente porque apuesta por obtener los mejores lanzamientos del cine, desde los más recientes hasta los clásicos.

Vale la pena recordar que que desde la llegada de HBO Max, Disney+ y ahora Paramount plus, la famosa plataforma de streaming ahora busca la manera de sobresalir ante la competencia.

Qué ver en Amazon Prime Video

Ya sea porque quieres pasar la tarde, buscas entretenimiento o quieres compartir una película con alguna persona especial, lo cierto es que las opciones para ver en Amazon Prime Video son diversas.

Por eso, si Amazon Prime Video es tu plataforma de referencia o si simplemente buscas una buena recomendación para esta noche, la cinta "Once Upon a Time in Hollywood?", o por su titulo en español "Había una vez en Hollywood", es sin duda una de las mejores opciones para ver dentro de esta plataforma.

Drama y comedia en una apuesta millonaria

Esta es sin duda una de las películas más icónicas dentro de la cartelera de Amazon Prime Video, esto debido a que se ha consolidado como una película histórica debido a que en ella se reúnen actores de gran renombre.

Se trata nada más y nada menos que de los histriones de Hollywood, Leonardo DiCaprio y Bad Pitt, quienes protagonizan esta cinta junto a Margot Robbie, la actriz que consolidó su fama con su personaje mundialmente exitoso de Harley Quinn.

Ésta película de comedia dramática es dirigida por Quentin Tarantino, quien debutó como novelista con “Once Upon a Time in Hollywood”, y se trata de una cinta ambientada en los años dorados de la meca del cine, esto a finales de la década de los 60.

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton, quien es interpretado por Leonardo DiCaprio, trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble y mejor amigo Cliff Booth (interpretado Brad Pitt) experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Simultáneamente, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, interpretada por la bella actriz Margot Robbie, sin embargo, la reunión de estos tres personajes generará una explosión inevitable en la vida de cada uno.