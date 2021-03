Netflix: Estas son las series más buscadas de la plataforma ¿YA LAS VISTE?

Si este fin de semana quieres hacer un maratón, pero no sabes con qué serie empezar, aquí te presentamos las tres series más buscadas de Netflix. Las siguientes historias te provocarán tanta intriga que no podrás dejar de verlas. Cada serie cuenta con un género en particular y sorpresas que te mantendrán al filo del sillón.

El baile de las luciérnagas

Basada en la novela del mismo nombre, escrita por Kristin Hannah, la historia se basa en la amistad de Kate (Sarah Chalke) y Tully (Katherine Heigl), dos mujeres que han estado juntas desde muy pequeñas, compartiendo momentos importantes de su vida hasta llegar a ser inseparables.

Durante 30 años de amistad han pasado por altibajos, éxitos, fracasos y desilusiones, como en cualquier relación. Sin embargo, una traición provoca su separación. Ambas mujeres emprenden caminos diferentes.

Foto: Instagram @elbailedelasluciernagasnetflix

Detrás de sus ojos

Esta también es una adaptación del libro escrito por Sarah Pinborough. La historia se centra en Louise (Simona Brown), una secretaria y madre soltera que tiene una vida ordinaria y común, pero con el deseo de tener más aventuras. Una noche toma la decisión de salir a un bar.

Sin saberlo, este acontecimiento cambiará su destino. Louise conoce a un hombre que podría ofrecerle todo lo que ella necesita. Poco tiempo después, descubre que el misterioso joven es David (Tom Bateman), su nuevo jefe.

David está casado y, por accidente, Louise acaba forjando una amistad con Adele (Eve Hewson), la mujer de David, lo que la llevará a cuestionarse sus acciones sumergida en un mar de mentiras y secretos. Foto: Instagram @detrasdesusojosfans

New Amsterdam

Aunque esta serie se estrenó el 25 de septiembre del 2018, su llegada a Netflix ha causado revuelo. La trama se sitúa en el hospital público más antiguo de Estados Unidos: el Bellevue Hospital.

La institución atraviesa una mala época, con una mala reputación y muy poca financiación. Sin embargo, la situación cambia con la llegada del Dr. Max Foowin (Ryan Eggold), un brillante director médico querido por todo el mundo y conocido por no rendirse ante las dificultades que se le atraviesen.

Con ese ímpetu, el doctor trata de romper las barreras burocráticas del hospital sin dejar de proveer los mejores cuidados médicos posibles para los pacientes. Con su llegada cambiarán muchas cosas en el hospital, por lo que deberá luchar por derribar el status quo impuesto durante años.

Con el objetivo principal de regresarle sus años de gloria al hospital, no habrá persona alguna que pueda detenerlo. Además, resulta que esta eminencia es el único médico capaz de tratar a pacientes de ébola y atender desde presos hasta al presidente de Estados Unidos. Foto: Instagram @nbcnewamsterdam

