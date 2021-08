Paty Navidad: ¿Cuál es el estado de salud de la actriz tras ser hospitalizada por Covid-19?

Paty Navidad ha sido la protagonista de diversas polémicas al negar la existencia del Covid-19, sin embargo, fue la madrugada de este martes cuando la actriz fue hospitalizada de emergencia debido a complicaciones de salud derivadas del virus.

Hasta el momento la actriz no ha dado declaraciones respecto a su estado de salud, pero fuentes cercanas a Navidad aseguran que se encuentra delicada y que al ser trasladada al hospital requería intubación debido a que no podía respirar bien, no de los síntomas graves del virus.

La actriz anunció que había dado positivo a una prueba de PCR realizada en días pasados, por lo que se ha señalado que se contagió durante su participación en la nueva temporada de “Master Chef”, donde también han surgido más contagios como el de la conductora Rebecca de Alba.

De acuerdo con la revista TVNotas, Paty Navidad fue traslada de emergencia desde su domicilio por una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital debido a su complicado estado de salud en ese momento.

Paty Navidad. Foto: Instagram

Polémica de Paty Navidad por Covid-19

Hasta el momento no se ha compartido información oficial sobre el estado de salud de la actriz, pues sus redes sociales han sido suspendidas y eliminadas en más de una ocasión ya que fue considerada información falsa la que difundía sobre el Covid-19.

La única cuenta atribuida a Paty Navidad se encuentra suspendida nuevamente, aunque al ser hospitalizada los fans recordaron las polémicas declaraciones de la actriz en las que asegura que la pandemia es una estrategia de control mundial y político.

Tras dar a conocer que se había contagiado de Covid-19, la actriz aseguró que era asintomática y que se sentía en perfectas condiciones, manteniendo en todo momento su teoría sobre el coronavirus hasta que fue hospitalizada este martes.