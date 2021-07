Vicente Fernández: Éste es el PRECIO del tequila del "Charro de Huentitán", ¿te alcanza para comprarlo?

Vicente Fernández es el ídolo vivo más importante de la música mexicana, conocido como "El Charro de Huentitán", a los 81 años el nombre del interprete de melodías como "Por tu maldito amor", sigue siendo tendencia y ocupando los titulares de los medios, tanto nacionales, como internacionales, ya sea por actos propios o polémicas con alguno de sus hijos.

Es de dominio público que Fernández vive en un rancho llamado "Los Tres Potrillos", nombre que le dio en honor a sus tres hijos: Vicente Jr., Gerardo y el menor Alejandro, en el cual además de tener su domicilio y la cría de sus caballos miniatura, también hay un restaurante. Sin embargo, lo que es poco conocido es que don Chente, también tiene una marca de tequila, la bebida típica de su natal Jalisco y ésta lleva el nombre, ni más ni menos, que de "Los 3 Potrillos".

La marca del nacido en Huentitán cuenta con tres tequilas uno añejo, otro extra añejo cristalino y finalmente el triple destilado, mismos que presentó hace un año en el marco de su 80 aniversario, cada botella cuenta con su firma y con la frase:

"No le Chille Mijo, no le Chille, que en esta vida un buen ranchero dos cosas debe tener, una buena vieja y una buena mula; que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula"...