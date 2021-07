Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán NO la contactó luego de revelar el presunto abuso por parte de Enrique Guzmán

En los últimos meses, Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán han estado envueltos en la polémica, luego de que la hija de la rockera revelara en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su abuelo presuntamente abusó de ella tocándola indebidamente.

Desde entonces, Enrique y Alejandra Guzmán han dado diversas declaraciones en contra de Frida Sofía y es que el veterano rockero asegura que lo que declaró su nieta es falso, y esto lo respalda la intérprete de temas como “Reina de corazones”.

¿Frida Sofía creció carente de cariño?

En entrevista para People en Español, Frida Sofía aseguró que luego de haber declarado que su abuelo materno la tocaba indebidamente desde que tenía aproximadamente 5 años de edad, su madre, Alejandra Guzmán no la contactó para preguntarle si era o no verdad lo que declaró.

Frida Sofía revela que le dolió mucho que incluso su madre no le diera el beneficio de la duda, ante las declaraciones que hizo sobre su abuelo, incluso aseguró que antes no le dijo nada a su madre por miedo a que nadie le creyera.

Por otra parte, Frida Sofía asegura que no tiene ningún tipo de relación con su abuela Silvia Pinal y que incluso, las fotografías de la Dinastía Pinal en navidad y comidas que se publican en redes sociales no son verdaderas, pues asegura que no existe un apoyo familiar y no hay comunicación entre ellos.

Agradece la presencia de su papá

Respecto a su padre Pablo Moctezuma, asegura que no es un padre perfecto pues no estuvo presente por muchos años, pero en estos momentos tan importantes para ella está a su lado y eso lo agradece muchísimo.

Fue desde su debut como cantante en El Balón de Oro cuando se reencontró con su padre a nivel emocional, Frida recuerda que aquel encuentro fue cómo cuando tenía presentaciones de ballet cuando era pequeña y él iba a verla.

