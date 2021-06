¿Indirecta a Frida Sofía? "Estoy tranquila porque se la verdad": Alejandra Guzmán rompe el silencio

La cantante mexicana Alejandra Guzmán estuvo a través de una video llamada en la emisión del programa televisivo “Ventaneando”, en donde fue entrevistada por la periodista Paty Chapoy y habló sobre temas actuales de su vida.

La intérprete de “Mala hierba” aseguró que a pesar de los malos momentos que ha pasado en las últimas semanas se encuentra en una buena etapa de su carrera artística, pues ahora lo hace de manera independiente.

Aunque en la charla nunca se mencionó a Frida Sofía, hija de la “Reina de corazones”, la cantante dijo estar enfocada en el arte, en diferentes meditaciones para ayudar a sobrellevar todo lo que ha sucedido y además recibe sesiones con una terapeuta.

“Ella me está ayudando, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy invirtiendo todo mi ser en el arte, conocí a Tim Mitchell, que dicen que ando con él, cosa que no es cierto, pero hicimos una canción padrísima roquera, he estado escribiendo y pintando también”.

La periodista cuestionó a la estrella musical sobre su decisión de vida y bienestar a lo que ella respondió que está buscando la estabilidad, pues conoce la verdad y que lo que ha pasado es la prueba más dura que ha vivido.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que yo no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo y hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma, con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón, no ha sido fácil Paty, pero estoy tranquila porque se la verdad y porque tengo fe en que pueda ayudar de alguna manera”, argumentó.

Alejandra Guzmán reiteró que está contenta porque próximamente hará un desnudo para una serie de televisión, además que se presentará vía streaming con un concierto en el Auditorio Nacional.

GB