Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de abandonarla; se deslinda de la Dinastía Guzmán-Pinal

Frida Sofía reveló que durante su infancia sufrió mucho por el dolor que le causaban las diferencias con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, quien para castigarla la mandaba a casa de su padre Pablo Moctezuma.

Agregó que cuando eso ocurría, se sentía culpable, como si la hubiera traicionado, “amaba a mi mamá más que nada, a mí no me importaba ni mi papá ni nadie, mi mamá era mi vida, era todo. Esperaba de chiquita que llegara (casa) para saber que estaba bien. Y le decía a mi papá: ‘Llévame a casa de mi mamá’. Me ponía como loca. ‘Que si se cae, si se pega, si le hacen algo, si se vomita y la tengo que voltear. Tengo que ir con mi mamá a cuidarla’. Y esa fue mi niñez, por eso no te puedo decir algo bonito de mi niñez”, comentó en entrevista exclusiva con la revista People en español

Asimismo, comentó que pese a tener lo necesario a lo largo de su vida, siempre le dolió la ausencia de su madre.

“No sabes la envidia que le tenía a todas las niñas que se quejaban... ‘ay mi mamá... mi mamá...’ Y yo así de… lo que yo daría, nada más, 'tu pi$% uniforme idiota, estúpida... ¿me entiendes?... algo o una tarea o algo, lo que fuera, un festival, o sea... siempre en el ballet, que para qué una vez (dijeron) '¿por qué le dan el rol a ella si nadie la viene a ver?'", contó.

Ante la pregunta de si sus recientes revelaciones han tenido afectaciones en su legado familiar, tras revelar en medios la serie de abusos que sufrió por parte de su abuelo Enrique Guzmán y su progenitora, Frida dijo que sí y que le vale su apellido.

“Me vale la dinastía y el apellido. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Si tú traes a un hijo al mundo, lo bañas tú, lo cuidas tú, lo crías tú, si no, nadie pidió nacer”, expresó.

Destacó que también está en proceso de reafirmar su demanda contra su abuelo Enrique Guzmán, luego de que él decidiera denunciarla.

“Enrique me demandó, la víctima soy yo. Tomó el primer paso legal, pero sin lo que se necesita para ir y presentar jurídicamente algo, que son pruebas, testigos, la verdad”. Y añadió “No soy de dar patadas de ahogado, estoy preparando algo sólido”, aseguró.

