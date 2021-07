BTS: Las películas de Hollywood con referencias a la banda que debes ver

Además de tener cameos en dramas coreanos y series, la banda BTS también forma parte de las películas de Hollywood, su popularidad los ha llevado a tener participaciones en algunos filmes que puedes ver en plataformas de streaming, te decimos cuáles son.

La fama mundial del grupo K-Pop los ha colocado como un referente de la música, incluso uno de los actores de "The Falcon and the Winter Soldier" confesó que quería hacer una referencia en la serie, ya que se sentía inspirado por BTS, pero la escena fue eliminada al final.



Sin embargo, han llegado a otras producciones del cine gracias a sus canciones y han formado parte de la banda sonora o tráilers oficiales, te decimos en qué películas ha aparecido BTS y que toda ARMY debe ver.

Películas con referencias a BTS que debes ver

Clifford, el gran perro rojo

La película se estrenará próximamente y está basada en la caricatura del mismo nombre y la saga infantil de libros. BTS formó parte de la promoción ya que en el tráiler aparecen con Dynamite, una de sus canciones más virales. El filme seguirá la vida de Emily Elizabeth, una niña que recibe una mascota de un hombre que se dedica a salvar animales mágicos y pronto descubrirá que su cachorro es un perro gigante.

Signal

Con esta película Jungkook debutó como productor, ya que trabajó en la canción "Film Out", que forma parte de la banda sonora de "Signal", película japonesa que retrata la vida de un grupo de detectives que deberán esclarecer una serie de accidentes donde han muerto varios funcionarios, ya que parecen no ser una coincidencia. Uno de los detectives encontrará un radio que lo conecta con el pasado y podría ser la clave de los ataques.

"Playing with Fire"

John Cena se ha declarado el mayor fan de BTS, por lo que no perdió oportunidad de incluirlos en su película "Playing with fire", en una de las escenas, el luchador de la WWE le puso play a "Fire", una canción de la banda. La trama gira en torno a un grupo de bomberos encabezados por Jake Carson, quien tras apagar un incendio forestal rescatan a 3 niños sin familia, por lo que deciden quedarse con ellos y cuidarlos, pero descubrirán que ser papá no es nada fácil.

Four Fantastic

¿Sabías que BTS apareció en el MCU? Namjoon cumplió su sueño de ser parte del universo Marvel con la banda sonora de Fantastic Four, versión 2015. El rapero de la banda participó en el rap de la canción "Fantastic".

La película sigue la vida de un grupo de jóvenes superdotados que fabrican un aparto de teletransportación, cuando este es adquirido por un instituto y enviado a la NASA, pierden la oportunidad de trabajar con su experimento, por lo que hacen un viaje no autorizado que deriva en un accidente que les da habilidades sobrehumanas, la puedes ver en Disney Plus.

The Mitchells vs. the Machines

La película infantil se puede ver en Netflix. BTS hace una aparición gracias a su banda sonora al ritmo de "Mic Drop", remix en colaboración con Stevie Aoki. La trama gira en torno a una familia que realiza un viaje por carretera cuando la rebelión de las máquinas comienza, pero su peculiaridad los convertirá en los salvadores del mundo.