"Rix es una persona problemática": Reviven VIDEO donde Yosstop critica al youtuber

En las últimas horas se ha convertido en tendencia un video de Yosstop donde critica fuertemente al youtuber, Rix después de ser acusado por Nath Campos de abuso sexual en enero de este año. Los usuarios de redes sociales destacan que ahora es paradójico ambos están en la cárcel por delitos sexuales.

Después de que la hija de Kiko Campos diera a conocer su caso en su cuenta de YouTube, varios influencers reaccionaron ante este tema, pues ambos creadores eran muy conocidos en la farándula de internet. Una de las que ofreció su postura fue Yoss quien aseguró que Rix era una persona problemática y grotesca.

En el video publicado en la cuenta Justyoss, en donde la youtuber siempre reaccionaba a temas polémicos y virales, Yoseline Hoffman aseguró que le creía a Nath, pues la conocía y sabía que era una persona honeste y "buena onda". En tanto, dijo que Ricardo González "Rix" era descarado y alcohólico.

"No es una persona con la que yo hable seguido(...) Si me preguntan le creo a Nath y le creo 100 por ciento (...) Rix es una persona muy problemática, es muy grotesca si le tuviera que poner una descripción”, dijo

Además, Hoffman explicó que en ocasiones ella salió de fiestas con estos famosos, y que Rix siempre se ponía borracho hasta quedar inconsciente, sin embargo, dijo que el estar así de intoxicado no es excusa para aprovecharse de una mujer.

También, recordó que tras darse a conocer la denuncia del youtuber, su nombre se convirtió en tendencia.

"Me parece terrible que pase esto, y que la gente empieza a desviar la atención hacia otras personas. Y empezaron a atacar, no sólo a Rix sino a todo el mundo, hasta a mí me llovió mierda cuando yo no tengo nada que ver", indicó sin mencionar que se le señalaba por el caso de Ainara Suárez, quien la causó de pornografía infantil, delito por el que hoy se le vinculó a proceso.