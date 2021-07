Lupita Jones afirma que "tenía la capacidad" para ser gobernadora, pero la encasillaron como reina de belleza | VIDEO

Lupita Jones, quien en las elecciones del pasado 6 de junio aspiraba a ser gobernadora de Baja California por la coalición PAN-PRI-PRD, aseguró que estaba capacitada para dicho cargo político. Sin embargo, las personas la encasillaron como reina de belleza.

Durante una entrevista con la presentadora de televisión Mónica Noguera para el programa 'De Primero Mano', la ex Miss Universo 1991 fue cuestionada sobre si en algún momento sufrió discriminación o acoso por haber ganado el famoso certamen. Esto fue lo que dijo.

"No te dan la oportunidad de demostrar que tienes la capacidad de crecer en otras cosas y te encasillan en: 'Ay, no, es que es una reinita de belleza, ella no puede' y lo acabo de vivir en una campaña política", dijo Lupita Jones, en referencia a su candidatura por la alianza 'Va por Baja California'.

Agregó que en esa experiencia recibió ciertos comentarios que pretendían encasillarla en un estereotipo, pues no le permitieron demostrar que "tenía la capacidad de hacer otras cosas". Aseguró que el hecho de haber sido reina de belleza no le quita la capacidad para desenvolverse en otra área.

"Me sentía como pez en el agua, me sentía muy bien en lo que estábamos haciendo en la campaña. En ese periodo no me validaban como una mujer capaz de ocupar esa posición, simple y sencillamente porque porque vengo de un entorno de los concursos de belleza".