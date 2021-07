Eiza González ¿revive pleito con Belinda? Por esta razón no se pueden ver ni en pintura

Tanto Eiza González como Belinda son actrices y celebridades que han triunfado y puesto el nombre de México en lo más alto. Sin embargo, aunque ni deberían ser amigas por el simple hecho de ser mexicanas exitosas, sorprende que no se pueden ver ni en pintura. Pero, ¿por qué están enemistadas estas bellas artistas?

¿Belinda se acordará del pleito? Foto: Especial.

Recientemente Eiza González compartió un tweet que muchos fans vieron como el inicio de un nuevo enfrentamiento contra Belinda. La actriz mexicana, quien en la actualidad vive en Los Ángeles, California, escribió en su cuenta de Twitter: "Cuando tú fuiste, yo ya fui y regresé…. CIEN veces", y los belifans no tardaron en interpretar sus palabras como una indirecta a la famosa estrella del pop.

¿Pero qué es lo que pasó entre Belinda y Eiza González?

Fue en 2013 cuando esta amarga historia comenzó. Las dos artistas comenzaron un “pleito” y se mandaron indirectas por medio de Twitter, todo por un abrigo del diseñador Alexander McQueen. Eiza presumió una compra que hizo con todos sus seguidores a través de Instagram y compartió la liga en Twitter.

Eiza triunfa en Hollywood. Foto: Especial.

Unas horas después, Belinda se dirigió a sus fans para preguntarles qué prenda les gustaba más: esa misma chamarra u otra de Moschino. Pero no contaba de que Eiza vería sus palabras y contestó: "¿Así o más pendiente de lo que hago?". Pero Belinda no se “deja” y replicó "Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas, y regresé". Obviamente esto no pasó a más y los fans se quedaron con la idea de que son enemigas.

Estas son las indirectas que se mandaron. Foto: Especial.

Ahora Eiza ha aclarado que ni se acordaba de aquella conversación y que no estaba tratando de parafrasear a Belinda con su tuit: "Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo, tranquilos. Namás pa q sepan, mi tuit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar", escribió a manera de broma.

