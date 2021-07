Doble de Jennifer Aniston impacta con su sorprendente parecido en TikTok; son idénticas

Las redes sociales se han convertido en un espacio para el entretenimiento, la diversión y también para descubrir a ciertos personajes de la vida cotidiana que por alguna característica particular se vuelven virales; en estos casos bastan solo unos segundos para que sus rostros den la vuelta al mundo al ser poseedores de algún talento, debido a su popularidad o gracias a algún rasgo distintivo.

Este ha sido el caso de Lisa Tranel, una joven que después de compartir un video en TikTok se volvió viral debido a su gran parecido con la estrella de Hollywood Jennifer Aniston; el éxito de la grabación, en donde imita una escena de Friends, la mítica serie que protagonizaba Aniston, ha sido tal que ya cuenta con casi 5 millones de reproducciones, tiene casi 600 mil “me gusta” y ha sido compartida en al menos 18 mil ocasiones.

Desde el primer momento en que fue compartido el video los seguidores de Tranel se han multiplicado hasta alcanzar los 205 mil con que cuenta hasta el momento en la popular plataforma de videos. La escena que decidió replicar es el momento en que Rachel le cuenta a su amiga Mónica que quiere abandonar su trabajo como camarera del Central Perk. Junto a su publicación envió un mensaje aclarando que no es Jennifer Aniston, para aquellos despistados.

Más gemelas perdidas de Jennifer Aniston

Como hemos podido constatar a lo largo de este 2021, no solo Lisa Tranel es la única gemela perdida de la sensual Jennifer Aniston, ya que hay que recordar que en marzo pasado se volvió tendencia la imagen de una joven argentina de nombre Florencia Trossero, quien fue identificada como una doble exacta de la estrella de Hollywood.

En aquella ocasión el revuelo causado fue enorme ya que Florencia aparece como una copia exacta de la estrella de Friends, y por ello la invitaron a asistir a una entrevista en un programa de televisión en donde declaró que en realidad no se considera tan parecida a Jennifer Aniston, y que igual pudo haber sido el ángulo con que tomó la postal.

“Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”, declaró en aquella ocasión durante la entrevista. Sin embargo, para sus seguidores no hay error, su parecido con la actriz es inmenso y así lo demostraron en los miles de comentarios que le compartieron en su post.

Más recientemente, otra joven mostró su gran parecido en TikTok con otra estrella del cine, se trató de una cosplayer rusa, llamada Ekaterina Shumskaya, quien compartió una grabación en donde luce muy parecida a la actriz estadounidense Scarlett Johansson, representando su personaje de Black Widow, por lo que esto es un aprueba de que las redes constantemente nos revelan sorpresas y gemelos perdidos de famosos.