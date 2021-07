Eiza González casi enseña de más mientras se divertía en una montaña rusa

Eiza González es una de las mexicanas más activas de la actualidad, cuando no está en una campaña para alguna marca de alta gama, está en la grabación de alguna película de Hollywood, pero en esta ocasión demostró que no todo es trabajo para ella, pues subió un divertido video en el que se le ve disfrutando de una montaña rusa, aunque casi sufre un “accidente” y por poco enseña de más.

Pasó por un momento muy gracioso. Foto: Especial.

Y es que por la velocidad que llevaba el carrito, en las subidas y bajadas, sus encantos estuvieron a punto de salirse de su blusa y dejarlos totalmente al descubierto. El momento quedó grabado en video y Eiza lo subió a sus redes sociales. En el clip se ve que casi no podía hablar por las carcajadas que le provocó el peculiar momento.

Los fans de Eiza González se rieron con ella

Eiza fue a divertirse con uno de sus amigos, de nombre Tommy, a un parque temático. El hecho de que no pudiera controlar su cuerpo ni la dirección en la que se movían sus ropas, le dio mucha gracia a la actriz de Godzilla vs. Kong, por lo que decidió grabarse. En la descripción del video, que subió a Instagram, escribió: “Son las t*tas diciendo que están LITERALMENTE fuera de mí. Y Tommy gritando que el cabello de Emily está en su boca. No puedo respirar”.

Eiza, quien en la actualidad vive en Los Ángeles, contagió con sus carcajadas a sus seguidores, quienes comentaron lo gracioso que resultó verla “sufrir” así; incluso su mamá, Glenda Reyna, no dudó en dejar su emoji llorando de la risa.

Eiza Gonzalez no deja de trabajar

La guapísima originaria de la Ciudad de México por fin se dio un descanso después de los múltiples compromisos que ha tenido en el último año, el cual ha sido bastante movido y fructífero para la actriz de 31 años de edad.

En 202 estrenará una nueva película. Foto: Especial.

Sus últimos proyectos son: la película original de Netflix I Care a Lot, Godzilla vs Kong, y más recientemente prestó su voz para la película infantil Spirit: el indomable. Lo que la ha puesto como una de las actrices más taquilleras. Además, para 2022 se estrenará el filme Ambulance, en el que participó al lado de Jake Gyllenhaal.

msb