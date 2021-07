“Baja de la nube, no eres Goku”: Belinda le manda esta indirecta a Lyn May

Lyn May ha dado de que hablar en los últimos días, sobre todo por sus sorprendentes críticas hacia Belinda. Sin embargo, la intérprete de "Amor a primera vista" tomó sus redes sociales para mandar una contundente indirecta a la vedete, quien aseguró que la cantante le estaba copiando.

Durante una entrevista para ‘Chisme En Vivo’, Liliana Mendiola Mayanes -nombre real de la artista- dio a conocer que recibió muchas críticas por parte de los Belifans, tras decir que la actriz “está muy fea y canta feo”. A pesar de ello, la bailarina no detuvo sus ataques y hasta arremetió contra Christian Nodal.

En la conversación con el programa de YouTube, Lyn May afirmó que Beli le copió al anunciar su compromiso con el cantante de éxitos como "Botella tras botella" y "Adiós amor".

“Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava que no hace nada y que me copió que yo saque un video con Markos D1 casándonos y ella me copió. Que se iba a casar con este chango, no se quien es, Christian Nodal, Christian no das”.