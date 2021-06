Lyn May asegura JLo y Madonna le copian sus vestuarios: “Que se hagan uno original”

Lyn May visitó el foro del programa Sale el Sol en donde fue entrevistada para dar a conocer su próximo show erótico, el cual declaró solo será apto para mayores de edad, también la famosa vedette aprovechó para realizar polémicas declaraciones, ya que aseguró que espera que con su nuevo espectáculo algunas famosas no le roben la idea de sus vestuarios.

La también actriz declaró esto debido a que se ha dado cuenta que ciertas celebridades le copian sus vestuarios y les hizo un llamado para que creen sus diseños; entre las famosas que Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de Lyn May, mencionó se encuentran Jennifer López y Madonna.

“Todo me copian a mí, que piensen y que se hagan un vestuario original”, aseguró la vedette, quien estrenará su show en septiembre próximo. Durante el encuentro que sostuvo en el matutino de Imagen Televisión, Lyn May puntualizó que tanto Madonna como JLo cuentan con vestuarios que sacaron después que ella, por lo que las invitó a consolidarse generando sus propias ideas.

Invita a todos los adultos a disfrutar de su espectáculo

Lyn May se mostró entusiasmada por regresar a los escenarios con un espectáculo de calidad y "muy atrevido" que espera sea del agrado del público, y destacó que no será apto para menores de edad: “Es un show muy atrevido, para mayores de 18 años, tiene mucho erotismo," explicó.

Fue entonces cuando retomó el tema del vestuario que presenta en cada show, el cual, reveló, muchas veces ha sido copiado por grandes artistas: "Todas me han copiado, hasta Madonna me ha copiado. Fíjate, Jennifer Lopez tiene todos mis mallones que me ha hecho Mitzy,” declaró la popular vedette.

De acuerdo con su versión, estas famosas cantantes también cuentan en su guardarropa con prendas diseñadas por Mitzy especialmente para ella: “Mitzy también le hace la ropa a Jennifer Lopez y luego se le antoja a ella y quiere otro como el mío. Y ahora Madonna, yo saque está peluca y ahora la saco ella; todo me copian a mí,” reveló Lyn May durante la entrevista en Sale el Sol.

Además aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Jennifer López: “Que piense, que se haga un vestuario original, que no este copiando. Porque Mitzy le hace también su ropa”, con esto Lyn May quiso dejar clara la invitación para que la famosa cantante sea más original y que al fin deje de copiar los diseños que ella crea para sus espectáculos.

