Vicente Fernández Jr. dice que fue secuestrado, aquí las razones

Tras más de dos meses de permanecer lejos de la vida pública, Vicente Fernández Jr. reapareció para aclarar los rumores que circularon en torno a él y sus problemas con el alcohol y las drogas. Además, señaló que demandará a las personas que lo secuestraron.

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie; ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios. Sí estuve “recluido”, pero no por las razones que dicen y no tengo porqué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la clínica ‘13 de febrero’”, explicó el cantante a la revista TVyNovelas.