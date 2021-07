Vicente Fernández Jr. habla sus supuestas adicciones

Desde hace semanas se ha dicho que Vicente Fernández Jr. ha estado ausente porque padece tiene una serie de adicciones, incluso se mencionó que habría estado internado en una clínica de desintoxicación, a lo que el intérprete habló sobre esta situación.

Luego de que se publicaron una imágenes en las que supuestamente se ve al hijo de Vicente Fernández, el cantante salió a decir que todo esa era mentira, hasta comentó que emprendería un proceso legal en contra de la publicación.

Durante una entrevista para el programa de televisión "Venga la alegría", Fernández Jr. dijo: "El público que me conoce sabe, (el de) las fotos soy yo, pero lo que está desde la primera letra hasta la última letra, todo es una mentira, por supuesto que no es válido, toda acción tiene una reacción. A nadie le gusta que le pongan palabras en la boca".

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Vicente Fernández Jr. aclaró que no es ningún adicto y si así lo fuera no sería ningún pecado, pero sí precisó que no actualmente no tiene ningún problema con el juego o el alcohol, como se ha venido rumorando.

"Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, no juego ni canicas", expresó.

Asimismo, aseguró estar viviendo una excelente etapa en su vida. "Mejor que nunca, es un tiempo desde el 9 de abril hasta el día de hoy fantástico con Mariana. Cuando suceden casos, que son fuertes, o te rompen o te hacen más fuerte que nunca, y ustedes ya vieron que estamos más fuertes que nunca".

Por último, el intérprete mexicano confirmó que su relación se encuentra más estable que nunca y no ha cambiado sus planes de boda con ella. "Por supuesto que sí (nos vamos a casar), por eso fue la relación, y estoy feliz como nunca he estado en mi vida".

