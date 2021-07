Netflix: Este es el drama coreano más visto de la historia a nivel mundial que toda fan debe ver

¿Cuál es el drama coreano más visto de la historia? Corea del Sur está conquistando la escena del entretenimiento con el K-pop y los doramas, siendo un referente de las series asiáticas. Netflix ha apostado por estas producciones, incluso ha creado algunas adaptaciones originales, este es el drama mundial más famoso.

El servicio de streaming ha permitido la globalización de los doramas, ya sea chinos, japoneses, de Tailandia, Taiwán y Corea. Song Kang, Song Joong Ki y Lee Min Ho se han convertido en los actores mejor pagados gracias a algunas de las series que se han transmitido en la plataforma.

Netflix también tiene el drama coreano más caro de la historia, así como la serie de zombies más costosa que ha producido hasta ahora: Kingdom. Cuando se trata de estrenos mundiales, los fans se encargan de convertir en tendencia los nuevos lanzamientos de K-pop o K-Dramas.

El drama coreano más visto a nivel mundial

El boom de los dramas coreanos ha sido gracias a diversos títulos como "Boys Over Flowers", pero con la llegada de Netflix y la oferta de su catálogo su popularidad se ha convertido en todo un fenómeno y en 2020 tuvo el estreno más grande gracias a Lee Min Ho y "The King: Eternal Monarch".

"El Rey: Eterno Monarca" es el drama coreano más visto de la plataforma a nivel mundial, incluso luego de haber recibido críticas y ser calificado como uno de los peores doramas del 2020.

Sin embargo, la trayectoria de Lee Min Ho junto a la actriz Kim Go Eun impulsaron la popularidad y el rating del K-drama. La trama gira en torno a "Lee Gon", un monarca de un mundo alterno que tras un viaje en el bosque cruza un portal que lo lleva al mundo real. Ahí, conocerá a una detective que sospecha de su identidad, ya que no hay registro de sus existencia, pero juntos descubrirán que su destino no es ninguna coincidencia.



"The King: Eternal Monarch" fue de los dramas más vistos del 2020; sin embargo, la producción fue acusada de plagio y de recrear los palacios al estilo japonés, pero logró posicionarse como el dorama #1 de Netflix y el más visto hasta ahora.