Dramas coreanos sobre triángulos amorosos que puedes ver en Netflix y te harán sufrir

Los dramas de romance son de los favoritos para las fans, sobre todo cuando los protagonistas deben luchar para estar juntos y conseguir su final feliz, incluso si deben romper más de un corazón en el camino. Netflix tiene para ti las mejores series con triángulos amorosos que te harán sufrir.

El entretenimiento coreano se caracteriza por lo emocionante de sus historias, sobre todo los momentos románticos, ya que se esperan hasta el episodio final para que los personajes admitan sus sentimientos y se den su primer beso, después de sufrir durante toda la temporada.

Netflix sigue apostando por los K-Dramas y tiene un catálogo diverso en el género romántico y de comedia. Muchas de las parejas protagonistas se volvieron las más populares entre las fans, incluidos los triángulos amorosos que las hicieron sufrir, ya que era difícil elegir entre dos chicos, aunque algunos finales no fueron del agrado de todas

Dramas románticos con triángulos amorosos

Love Alarm

Drama de romance adaptado de un webtoon, protagonizado por Song Kang y original de Netflix. La historia se centra en Kim Jo Jo, una chica que no cree en el amor. Todo cambia cuando Su Oh llega como un nuevo estudiante y se enamora de ella, además, le prueba que es correspondido a través de su Love Alarm, una aplicación para descubrir quien te ama.



Sin embargo, no tendrá en claro sus sentimientos cuando el mejor amigo de Su Oh también demuestre que está enamorado de ella. ¿A quién elegirá? La serie tiene dos temporadas donde se desarrolla el triángulo amoroso.

Amor revolucionario

El drama narra la vida de una joven humilde que a pesar de tener estudios, no ha podido encontrar un trabajo estable. A su vecindario, llegará un joven chaebol que ocultará su verdadera identidad y fingirá vivir como un hombre común y corriente. También hay otro vecino que sueña con ser millonario. La protagonista vivirá un triángulo amoroso con ambos chicos.

Boys Over Flowers

El drama más popular de todos los tiempos y con el triángulo amoroso más doloroso. La historia gira en torno a Jan Di, una chica que tras salvar a un estudiante se gana una beca en un colegio de élite. Sin embargo, deberá enfrentarse al grupo de los F4, chicos millonarios e inteligentes que le harán la vida imposible.

Su relación de amor y odio cambiará cuando ella se enamore de dos de ellos: Ji Ho, un chico con un amor no correspondido y Gu Jun Pyo, el líder del grupo.

Her private live

Drama de comedia romántica que narra la vida de una curadora de arte que vive una doble vida: es una experta en arte pero también administra un sitio de fans, ya que está enamorada de un idol K-pop. Por otro lado, está su nuevo jefe, un expintor que llega a la galería donde la protagonista trabaja solo para descubrir su secreto. El triángulo amoroso se desarrolla entre su jefe y su amor platónico.

Mrs. Panda & Mr. Hedgehog

Drama coreano protagonizado por un idol K-pop de Super Junior. La trama gira en torno a un chico huérfano que sueña con convertirse en el mejor repostero de una pastelería de lujo. Por otro lado, está Pan Da Yang, una joven que hará todo lo posible por levantar la cafetería que le dejaron sus padres, por lo que le propone un trato a Go Seung Ji.

Sin embargo, sus planes cambian cuando un amigo de la infancia de Pan Da regresa para ayudarla, quien es el dueño de la cafetería de lujo que será su competencia, además, también tiene sentimientos por ella.