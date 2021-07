La Divaza y Ana Martín aman a BTS, estos tuits lo explican

BTS es un grupo surcoreano que, a pesar de haberse formado en Seúl en 2010 y debutar en 2013 a nivel local, ha ido ganado fama internacional durante los tres últimos años gracias a la variedad de géneros que incorporan en su repertorio musical. La banda musical es reconocida como la principal promotora de la ola coreana, alcanzando el primer lugar en la lista de Billboard Global 200. De hecho, de acuerdo con la clasificación más reciente de YouTube, los integrantes de esta agrupación se han colocado en el segundo lugar de los artistas más escuchados a nivel global con 287 millones de visualizaciones hasta el momento.

Entre los logros más importantes de BTS se encuentra el nombramiento por la revista Time como "Líderes de la nueva generación" y como parte de la lista de las 25 personas más influyentes del mundo en 2019. Además de destacarse como las celebridades más importantes en su país, la influencia de BTS se ha extendido no solo en Corea o en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, donde la audiencia de estos jóvenes es cada vez más amplia.

La banda cuenta con millones de reproducciones al mes. Foto: Twitter @Liho57198725

De Corea para el mundo

La banda también ha colaborado con la UNICEF participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas y han sido condecorados por el gobierno surcoreano por ayudar a expandir la música, la cultura y el idioma coreano a nivel internacional. Este fenómeno lo hemos podido ver reflejado en plataformas digitales, donde las reproducciones de la música y el apoyo a la banda se vuelven cada vez más frecuentes.

Tan solo en Spotify, por ejemplo, BTS cuenta con 35 millones 756 mil 342 oyentes mensuales, en promedio. Gracias a canciones como Butter, Dynamite, Life Goes On, Film out y Boy With Luv, la banda ha ido ganándose un lugar en la historia de la música. De hecho, se convirtió en la primera agrupación en tener cuatro álbumes en primer lugar en menos de dos años, algo que no ocurría desde que The Beatles lo logró en 1995.

Los coreanos son admirados alrededor del mundo. Foto: Twitter @Danababe9

Integrantes de ARMY

"ARMY" es la forma en la que los fanáticos de la banda se identifican y, además de expresar su admiración por la carrera de los artistas, también es una palabra utilizada para hacer referencia a su amor y apoyo incondicional para los integrentes de BTS: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de Bangtan Sonyeondan. Aunque su fandom cuenta con gran diversidad, encontrar a figuras como Ana Martín entre sus fans fue una grata sorpresa para la comunidad. Todo comenzó gracias a una publicación en la cuenta oficial de la UEFA Euro 2020 en la que preguntaban al público qué canción les gustaría escuchar en el estadio de Wembley.

La actriz contestó esta publicación preguntándole a sus seguidores por quién debería votar. Entre los artistas participantes se encontraban BTS, Louis Tomlinson, Billie Eilish, Usher y, aunque todos cuentan con gran fama, era de esperarse que la población se inclinara por la banda coreana. Una vez que Ana Martín votó por la banda coreana, pareciera que comenzó a formar parte de su club de fans, pues celebró a todas las personas que compartían su elección e, incluso, invitó a los internautas a votar por "Kill my mind".

Pidió que votaran por la canción interpretada por BTS. Foto: Twitter @AnaMartinActriz

Por otra parte, el creador de contenido conocido como "La Divaza" también ha externado su amor por la música de los coreanos y ha asegurado que los apoyará en todo momento, por lo que el venezolano también ha sido considerado como parte del ARMY, algo que los fans han celebrado.