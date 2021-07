BTS: Conoce a la chica que se atrevió a RECHAZAR a Taehyung

¿Te imaginas decirle no a los mismísimos BTS? Parece algo de imposible, sobre todo gracias a sus fieles ARMY. La boyband surcoreana se ha convertido en todo un fenómeno del K-pop y de la música, su ejército de fans está en todas partes del mundo y a pesar de ser guapos y talentosos, V sufrió el rechazo de una chica.

Antes de debutar, algunos de los chicos admitieron haber tenido novia durante su época pre-debut, actualmente, se han concentrado mucho en su carrera, no por nada son la banda más grande de chicos.

Desde entonces, han creado una gran relación con sus fans, gracias a sus canciones, mensajes de positivismo y el apoyo que los ha llevado tan lejos como artistas coreanos, incluso otros famosos se han declarado fans de BTS. Sin embargo, no son inmunes a los rechazos y V fue víctima de uno de ellos.

El día que Taehyung fue rechazado por una chica

Hace tiempo, BTS promocionaba uno de sus álbumes con una firma de autógrafos. Taehyung estaba feliz y animado, por lo que comenzó a cantar a coro con las fans que estaban presentes mientras actuaba con el llamado "aegyo", una forma de lucir tierno para los coreanos.



Cuando una fan llegó a su lugar, V intentó hacerla cantar junto a él, una oportunidad única para ARMY; sin embargo, la chica decidió rechazarlo de una manera que fue calificada como grosera, ya que lo tomó de la muñeca y alejó su brazo.

De inmediato se le borró la sonrisa al idol de BTS ante la reacción de la fan. El video que circula en Internet ha sido criticado, ya que muchas creen que pudo haber sido un poco más respetuosa y también porque perdió una oportunidad que muchas quisieran.

Otras creen que no debería llamarse a sí misma ARMY, ya que actuó de forma grosera y desaprovechó el momento junto a V. También es posible que no sea su integrante favorito del grupo, pero no era motivo para responder así.

Según algunas ARMY, el propio Taehyung respondió y dijo que ella estaba en todo su su derecho de rechazar su propuesta para cantar, pero pudo haberlo hecho con más educación. No es la primera vez que un idol recibe un rechazo por parte de una fan, ya que suele haber favoritismo sobre los integrantes.