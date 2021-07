¿Te gustó Nosotros los Nobles? Entonces disfrutarás esta película de Netflix

Después de casi una década de películas dedicadas al tema del narcotráfico y a la corrupción en la política, en 2013 se estrenó “Nosotros los Nobles”, cinta que se encargó de cambiar la industria mexicana.

Desde entonces, la comedia regresó a las carteleras nacionales; sin embargo, gran parte de las producciones se centraron en la comedia romántica y pocas joyas han sido lanzadas al mercado, dentro de estas destaca el caso de “Un Padre no tan padre”.

¿De qué trata?

Don Servando Villegas (Héctor Bonilla), un anciano cascarrabias e intolerante viene en un asilo donde fue ingresado para vivir los últimos días de su vida; no obstante, su mal carácter, poco aprecio por los demás y su tendencia a discriminar a sus compañeros y personal que labora en el centro ocasiona que lo terminen expulsando.

Como la mayor parte de sus hijos no quieren verlo ni en pintura, es el menor de estos, Fran (Benny Ibarra), el que decide llevarlo a vivir con él.

Es una de las mejores actuaciones de Héctor Bonilla. FOTO: Especial

La situación se complica debido a que el lugar en el que es recibido el hombre de la tercera edad no es habitado únicamente por su hijo, su nieto René (Sergio Mayer Mori) y su nuera Alma (Jacqueline Bracamontes) sino por varias personas que conviven en sociedad colaborativa.

De esta forma, el protagonista, quien tiene varios prejuicios sobre la gente, debe tratar con una pareja homosexual, varios extranjeros, personas de distintas razas e incluso un joven al que clasifica como hippie.

¿Se parece a “Nosotros los Nobles”?

La historia es completamente diferente a la película de Gary Alazraki que catapultó a Luis Gerardo Méndez y a Karla Souza al estrellato; sin embargo, cuenta con un sentido del humor muy similar.

Las situaciones a las que es expuesto don Servando forman un gancho similar a las que vivieron los personajes de Javi y Bárbara Noble, ya que en ambas comedias se saca a los protagonistas de su zona de confort para que aprendan sobre la necesidad de ver al otro como un igual y además aprender el valor de las cosas.

La cinta está disponible en Netflix. FOTO: Especial

“Un padre no tan padre” es un descanso no solamente de las cintas que narran historias románticas, sino que narra situaciones cómicas que realzan la importancia de conectar con los demás y aprender que no se debe vivir únicamente con una visión del mundo.

También el audiovisual tiene un mensaje familiar que se centra en mostrar que antes de cerrarse a una forma de crianza, los tutores deben escuchar a sus hijos para hallar puntos en común.

Lo más destacable de la obra es el papel de Héctor Bonilla, quien solamente con carraspeos, ademanes y ligeros movimientos convence a la audiencia de la incomodidad que siente a cada momento.

Los puntos flojos son Sergio Mayer Mori y Benny Ibarra, así como los clichés que se presentan constantemente; no obstante, esta cinta dirigida por Raúl Martínez es una de las entregas que se ha convertido en un clásico de culto dentro de los amantes del cine mexicano.