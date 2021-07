Black Mirror 6: Todo lo que sabe de la serie hasta el momento

Finalmente, parece que estamos viviendo un episodio de la popular serie de ciencia ficción, 'Black Mirror', sin embargo, eso no menguado los deseos de los fans por ver una nueva temporada.

La pandemia de Covid-19 que ha atacado a todo el mundo, es justamente una de las razones por las que no han complacido a los fans. Y es que el futuro de 'Black Mirror' es incierto, sin embargo, aún no se ha cancelado.

Cada que hay nuevos episodios de 'Black Mirror', incluido el programa interactivo único 'Black Mirror: Bandersnatch', han llegado a Netflix todos los años desde que se mudó a la plataforma de transmisión en 2016, hasta que llegamos a 2020 y la pandemia pausó infinidad de proyectos cinematográficos.

El creador y escritor principal Charlie Brooker dijo en una entrevista que más episodios de 'Black Mirror' puede ser lo último que todos necesitan en el clima actual.

Dijo: "Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de esas. Tengo muchas ganas de revisar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír".

Además del desafío de una pandemia global, otro problema importante fue que Brooker y la productora Annabel Jones dejaron la compañía de producción de House of Tomorrow, parte de Endemol Shine, por lo que hay un asunto ahí de derechos.

Brookey y Jones fundaron su propia productora, Brokes and Bones, que está vinculada exclusivamente a Netflix. Incluso ya realizaron un primer programa para Netflix, una sátira llamada 'Death To 2020'.

Pero tal como está, 'Black Mirror' sigue siendo propiedad de Endemol Shine, por lo que parece que deberían hacerlo ellos, lo que podría ser un gran obstáculo para la producción de la temporada 6.

No obstante, ahora están más concentrados en otros proyectos como 'Callister', un spin-off de Black Mirror, que sigue la historia del capítulo 1 de la cuarta temporada titulado “USS Callister”, que parece que ya se encuentra en las primeras fases de pre-producción.

Es por eso que aún no se puede revelar fecha de estreno de la sexta temporada de ‘Black Mirror’, pero la puerta no está cerrada.