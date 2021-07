Sammy Pérez estaba emocionado por su boda con su novia Zuleika Garza y no alcanzó a realizarla

La madrugada de este viernes se informó que el famoso cómico Sammy Pérez falleció debido a un paro cardiovascular, luego que durante dos semanas permaneciera hospitalizado debido a complicaciones por el Covid-19; la noticia ha dejado en shock al mundo del espectáculo luego de permanecer durante 15 días a la espera de noticias acerca de una mejora en su slaud.

Sammy Pérez, quien tenía 55 años de edad, sufrió un grave daño pulmonar a consecuencia de un contagio de Covid-19 y de acuerdo con su manager, Érik de Paz, en días previos a ser internado en el hospital el comediante se encontraba feliz y a la expectativa de una posible boda con su novia Zuleika Garza, a quien conoció en Guadalajara en 2020 y con quine había oficializado su relación en abril pasado.

El popular comediante, que saltó a la fama al participar en el programa "XH Derbez", tuvo que ser intubado debido a complicaciones respiratorias luego que presuntamente se habría contagiado de coronavirus tras acudir a una fiesta realizada en Monclova, Coahuila, junto a su pareja. Fue el sábado 17 de julio cuando tuvo que ser hospitalizado y días después intubado por complicaciones en su salud tras dar positivo al virusSARS-CoV-2, sin embargo, lamentablemente este viernes perdió su lucha contra esta enfermedad.

Sammy Pérez se iba a casar con Zuleika Garza

Tan solo este jueves, durante una entrevista que el manager de Sammy Pérez, Érik de Paz, concedió al programa Hoy reveló que el comediante ya tenía planes de boda con su novia Zuleika Garza y se había mostrado muy emocionado por realizarla. Luego de confirmar que los pronósticos médicos para el comediante no era alentadores, debido a que un hongo se había apoderado de sus pulmones, De Paz señaló que Zuleika preguntó al doctor de Sammy cuáles eran los pronósticos, quien aseguró que se encontraba en un estado crítico.

De Paz indicó que esta noticia "Nos cayó como un balde de agua fría, porque Sammy se mantenía estable, estaba tan bien, estaba tan emocionado por su boda, y en ningún momento platicos el punto de decir; 'y bueno, si no estás el día de mañana, qué va a pasar'," reveló el manager al matutino. El representante aseguró también que la deuda contraída con el hospital ya oscilaba en el millón de pesos. "Con el transcurrir de los días, es un hospital caro, es privado. No se nos ha acercado nadie, aparte de la ANDA, no hemos recibido ningún correo ni nada, de parte de ellos, y esperemos que sí. Estamos necesitando mucho ahorita el apoyo," refirió.

Durante la misma entrevista, el maganer fue cuestionado sobre la posibilidad de que Sammy Pérez fuera "desintubado", el representante confesó que la familia sabe que es un proceso difícil pues saben que él está sufriendo; sin embargo, no han considerado esta opción. "Es una decisión muy difícil, sabemos que está sufriendo pero créeme que a la larga esto nos pegó como un balde de agua fría", declaró este jueves durante la entrevista concedida al matutino.

