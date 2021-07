Sammy Pérez planeaba casarse con su novia Zuleika; así fue su historia de amor: FOTOS

Sammy Pérez fue hospitalizado de emergencia el pasado sábado 17 de julio luego de complicaciones por Covid-19, enfermedad que habría contraído hace más de una semana, luego que su manager, Érik de Paz informara este lunes que su estado de salud había empeorado, los fans se han unido para enviarle buenos deseos y apoyos al famoso comediante que se hizo famoso tras participar en el programa Derbez en Cuando, junto al también actor Eugenio Derbez.

En redes sociales muchos de los fanáticos de Sammy preguntaban también por el estado de salud de su novia, Zuleika, con quien comenzó una relación durante este 2021 y a quien el comediante presentó ante las cámaras en marzo pasado. Hasta ahora ha trascendido que la joven se encuentra bien de salud pero no se ha informado si también contrajo el virus.

Aunque Sammy Pérez en muy pocas ocasiones se ha referido a su vida privada, el comediante rompió esa regla en marzo pasado luego que presentara ante las cámaras de televisión a su novia, Zuleika, de quien se dijo muy enamorado e incluso reveló cómo fue que conoció a la joven y nació su historia de amor.

Zuleika, la joven que robó el corazón de Sammy

Fue en marzo pasado, durante una de las transmisiones del programa Es Show, emitido en el Canal 6 Multimedios, en donde Sammy Pérez dio a conocer a Zuleika, la mujer que le había robado su corazón. Además reveló detalles acerca de cómo nació su historia de amor, gracias a la cual el actor comenzó a publicar fotografías en sus redes sociales en donde aparece junto a ella.

Sammy señaló que se trató de amor a primera vista, ya que ambos se conocieron en los alrededores de un estadio en Guadalajara y pronto dieron inicio a su relación; "fue rápido", aseguró el comediante al declarar que al día siguiente de conocerla le pidió a Zuleika ser su novia.

Por su parte, Zuleika, habló del día en que conoció al actor y comediante: "Lo conocí por una prima que es nuevo talento, y de ahí comenzó todo en septiembre del año pasado (2020)", reveló ante las cámaras, en donde también aseguró que Sammy es "muy romántico, atento y cariñoso", sin embargo, lo que la cautivó fue su sentido del humor:

"Podría decir muchas cosas de él. Lo que me enamoró de él, que todo el tiempo me hace sonreír, es muy atento", relató la joven originaria de Colima y dedicada al a promoción de venta de avionetas y fumigadores. Zuleika también aseguró que con Sammy puede ir a cualquier lugar a comer sin ningún prejuicio, desde un restaurante hasta un puesto de tacos; "donde nos dé hambre", destacó.

También habló un poco más acerca de la relación que mantienen ambos y reveló que Sammy Pérez es el más celoso, también descartó que se trate de una relación por interés, ya que en redes sociales muchos de los seguidores del actor refirieron esta hipótesis. "No es así, yo tengo mi trabajo y para empezar él no me da nada, no me mantiene", aseguró la joven.

Por su parte, Sammy Pérez siempre se refirió a ella, tanto en redes sociales como frente a las cámaras, como su "futura esposa", sin embargo, hasta ahora se desconoce si el actor le dio ya el anillo de compromiso. Lo que sí ha sido evidente es que el comediante ha presumido a su novia en sus redes sociales desde hace algunos meses; ya que en diversas fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram, Sammy aparece muy enamorado junto a su pareja. La postal más reciente fue una que publicó el pasado domingo 11 de julio en donde se ve a ambos disfrutando de una fiesta.; "Con mi futura esposa", escribió Sammy junto a la imagen.