Sammy Pérez, ¿dónde se contagió de Covid-19 y cuál es el estado de salud de su novia Zuleyka?

El comediante Sammy Pérez fue ingresado de emergencia a un hospital el pasado sábado debido a complicaciones por Covid-19 y este lunes se dio a conocer que su situación empeoró durante la madrugada de ayer y su estado de salud continúa como delicado, así lo informó su manager, Érik de Paz, luego que en redes sociales corrieran rumores acerca de su posible muerte.

De Paz brindó algunos detalles sobre la salud del comediante mexicano mediante un video publicado en la cuenta de Instagram del actor e indicó que se encuentra delicado, debido a que tiene daño en los pulmones. Mientras tanto, los familiares del excompañero de Eugenio Derbez hicieron un llamado a los fans del actor a que hagan caso omiso a los rumores acerca de su muerte, y por lo pronto solicitaron donativos para apoyar el tratamiento que se encuentra recibiendo Sammy.

Respecto a los rumores acerca del origen del contagio del comediante, también se dio a conocer una fotografía que Sammy Pérez compartió en sus redes sociales hace una semana, en donde se le ve asistir junto a su novia Zuleika a una fiesta que se realizó presuntamente en Monclova, Coahuila, en la postal se ve a Sammy vestido de traje negro abrazar a su novia, quien porta un vestido verde con abertura a un costado.

¿Cuál es el estado de salud de Zuleika?

Tras darse a conocer la fotografía, casi de forma inmediata los usuarios de redes sociales se comenzaron a cuestionar acerca de si Sammy Pérez había acudido con síntomas de Covid-19 a la fiesta y de si se habría realizado una prueba de coronavirus previo a su viaje, en donde acudió a una reunión organizada por Pedro Damián Ibiza; en la fiesta también se vio a varios famosos como Salvador Zerboni y Juan Ríos.

De acuerdo con información que ha trascendido en los medios, hasta el momento se ha dado a conocer que Sammy Pérez acudió al a fiesta presentando algunas molestias, lo mismo que su novia Zuleika, pero presuntamente tras haber acudido con un médico, se descartó que fuera Covid-19 en ambos casos.

A casi una semana de realizarse dicha reunión, Sammy Pérez fue internado este sábado debido a complicaciones por Covid-19 y ha sido su representante, Erik de Paz quien este lunes detalló que la salud del comediante es grave y que el actor empeoró durante el transcurso del domingo a lunes: “Los pulmones iban muy dañados, estuvimos en pláticas con el doctor, este domingo tuve comunicación con el médico y me dijo que hoy en la madrugada empeoró, tuvo un decaimiento bastante fuerte, a las 10 le aplicaron otro aparato agotando los recursos”, informo De Paz.

Aseguró además que pese a este delicado panorama, Sammy se encuentra estable y será monitoreado para saber si requerirá ser intubado o no, por lo que solo queda a esperar su evolución: "El doctor me decía que ahorita se tiene un punto muy complicado, si él tolera este aparato y logra evolucionar el cuerpo lo va a reflejar”, reveló el manager en una historia compartida en la cuenta de Instagram del actor. Hasta ahora, la novia de Sammy Pérez, Zuleika, no se encuentra hospitalizada y ha sido poca la información que se ha difundido acerca de ella. De Paz solo señaló que la pareja del comediante ya fue informada del estado de salud de Sammy.