Lala Moré honra a su papá con música

Este 2021 ha sido un año que puso a prueba a Lala Moré, porque tras años buscando una oportunidad para arrancar su proyecto solista, logró firmar con Warner Music México en plena pandemia, sin embargo, la vida la sorprendería aún más, porque hace un mes falleció su papá de COVID-19.

“Ha sido difícil este confinamiento, lo he tratado de asimilar de la mejor manera, pero hace un mes mi papi falleció, fue el momento más duro que he enfrentado en mi vida y al mismo tiempo me hace tomar más fuerza para lanzar nueva música, porque hoy tengo un motivo más: honrar su nombre y legado, porque fue quien creyó en mí antes cualquier otra persona”, comentó la colombiana.

Por eso Moré no se detiene, recién lanzó su sencillo “Frente a frente”, en el que la acompaña su compatriota Alejandro Santamaría, un tema que habla de esas discusiones de pareja en la que uno trata de ser sincero, pero sólo se enfrasca en más peleas.

El material cuenta con un video grabado en el mar de Cartagena de Indias en el norte de Colombia y fue dirigido por Hugo Rubiano. En el clip de casi tres minutos de duración se aprecia a los cantantes en un velero discutiendo, pero jamás viéndose a la cara, un concepto que conquistó a Lala por completo.

APRENDE DEL URBANO

Moré empezó a componer desde que era una adolescente, como no sabía tocar ningún instrumento, escribía letras en español encima de canciones en inglés, guiándose sólo en la melodía. A los 14 años aprendió a tocar la guitarra y se animó a cantar, desde entonces ha estado en varios proyectos musicales, incluso formó parte de una banda de rock que ganó un concurso de MTV Latinoamérica.

Ahora como solista busca moverse en el pop, un género que considera tiene mucho que aprender del urbano, porque considera que antes existía mucha rivalidad entre los artistas y el reguetón llegó a mostrar que en la unión está la fuerza.

