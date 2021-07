Aracely Arámbula habla como nunca de Luis Miguel; ¿le guarda rencor?

Desde que conoció a Luis Miguel, Aracely Arámbula dejó de dar entrevistas en las que hablara de su vida privada. Durante años se rumoró que tenía un acuerdo de confidencialidad con el cantante; sin embargo, esa información se desmintió con la entrevista que tuvo la intérprete con Cinthya Coppelli en su canal de YouTube.

Durante la charla, la artista negó que hubiera cualquier tipo de rencor hacia el intérprete de "Tengo todo excepto a ti", pues calificó el tiempo que pasó con él como una historia hermosa.

De acuerdo con "La Chule", no tiene ninguna razón para hablar mal del hijo de Marcela Basteri y sí muchas para hablar bien de él: la primera, indicó, el respeto que siente por la historia de amor de ambos.

"Jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos", dijo.

El segundo de los motivos por los que no declara en contra del cantante, dijo, es que no tiene la intención de que la familia de él, ni sus hijos, Miguel y Daniel, tengan un mal recuerdo del artista.

Dejó entrever, además, que aunque la historia a lado de "El Sol de México" se ha terminado, se queda con la mejor parte de ella y no se ha sentido triste, sino agradecida por lo que vivió.

Destacó también que el equipo de producción de "Luis Miguel, la serie" la buscó para conocer su postura con respecto a la vida de su expareja, pero que se negó a darles cualquier información.

El cantante procreó dos hijos con la actriz. FOTO: Especial

Esto, aseguró Aracely, porque no quiere que se lucre con su imagen, con la de sus hijos, ni con la del hombre al cual amó. Agregó que les solicitó que no la incluyeran en el drama y que habló directamente con los encargados del proyecto para que no se use su imagen, historia, aunque no se use su nombre.

Indicó finalmente que le gustaría plasmar en un libro el romance que tuvo con el intérprete, aunque no dio a conocer si estaría dispuesta a llevarlo a las librerías de manera formal.