¿Por qué no habla de Luis Miguel? Esto es lo que dijo Sylvia Pasquel sobre el padre de su nieta Michelle Salas

Aunque constantemente es cuestionada sobre el tema, Sylvia Pasquel ha omitido en muchas ocasiones externar su opinión cuando se le pregunta sobre un tema que tiene que ver con Luis Miguel.

Esto se debe a que Sylvia es madre de Stephanie Salas, quien sostuvo un romance con “El sol de México” y de la cual nació Michelle Salas, es por eso que se le relaciona continuamente y las personas y medios de comunicación deseas saber lo que piensa Pasquel de esta relación.

En las últimas semanas han sido Stephanie y Michelle Salas las que han salido a defender su imagen después de cómo fueron expuestas en Luis Miguel: la serie, es por eso que Sylvia Paquel habla del porque por muchos años decidió no comentar nada en relación a la estrella musical.

Pasquel dijo que no estaba conforme con la manera en la que se abordaron las historias que relacionan a su hija y nieta con el intérprete de “La incondicional” y aseguró que su familia no había hecho comentarios al respecto para evitar hablar mal de una persona, además Stephanie no tenía por qué hacerse fama de la relación que sostuvo con el famoso.

Dijo que ni ella ni fue familia se ha colgado de la carrera de Luis Miguel y que no tienes por qué hacer menos ni su trayectoria ni la de su familia. También defendió la postura de su nieta Michelle quien a través de un comunicado dio a conocer que no había permitido que su vida fuera compartida en los episodios de la serie de Netflix.

Otra de las cosas que resaltó fue que en todo momento Stephanie decidió mantener alejada a su hija de los reflectores que apuntaban al cantante porque era innecesario para ellas crear un polémica en torno a su paternidad.