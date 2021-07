Sylvia Pasquel arremete contra Luis Miguel; así defendió a Stephanie Salas

La actriz Sylvia Pasquel, quien se encuentra en la promoción de su nueva obra de teatro "Rosa de dos amores", acudió como invitada al foro del programa vespertino "Ventaneando" para hablar de su proyecto y de los diferentes conflictos a los que se ha enfrentado su familia durante estos últimos meses, pues la dinastía Pinal ha estado involucrada en polémicas que involucran a Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Frida Sofía y Michelle Salas, Stepanie Salas.

Respecto a estas dos últimas integrantes, que resultan ser su nieta y su hija, respectivamente, los problemas se originaron a partir de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, la producción a cargo de Netflix para exponer la vida personal y profesional del Sol de México. Cuando Sylvia fue cuestionada al respecto, ella salió en defensa de Stephanie, pues ha sido acusada de aprovecharse del éxito del cantante.

Sylvia Pasquel estuvo acompañada de Rocío Banquells. Foto: Twitter @VentaneandoUno

Esta es su verdad

De acuerdo con la actriz, las cosas no sucedieron así en ningún momento, debido a que la familia Pinal ya era famosa y contaba con gran reconocimiento en el mundo del espectáculo desde que Silvia Pinal participó en los proyectos que la convirtieron en la figura que es hasta el momento; es decir, mucho antes de que Luis Miguel llegara al mundo. A pesar de que en la dinastía se conoce esta información, Sylvia Pasquel dijo que los temas expuestos en la serie sí representaron un conflicto muy grande para todas las integrantes.

Sylvia dijo que el público ha atacado a su hija argumentando que es una fracasada y que solo se dio a conocer gracias a su relación con Luis Miguel, algo con lo que la actriz no está de acuerdo. La abuela de Michelle Salas arremetió en contra de esas opiniones y dijo que ella no tenía por qué haberse colgado de la fama de nadie debido a que su nombre ya era reconocido en esa época. Respecto a la relación entre Michelle y Alejandro Asensi, Sylvia solo criticó la sexualización de la relación por ser una falta de respeto para la hija del Sol.

La actriz defendió a su hija, Stephanie Salas. Foto: Twitter @ContactoHoy

¿Qué opina de Luis Miguel?

En la entrevista, Sylvia Pasquel se negó a hablar de Luis Miguel no por respeto al cantante, sino por respeto a las mujeres de su familia. De acuerdo con la actriz, hablar mal de otra persona implica que no tienes nada bueno que decir de ti, algo que no ocurre con ella, Stephanie o Michelle, quienes son trabajadoras, decentes y no buscan vivir del escándalo; a pesar de que a veces estén en medio de él.