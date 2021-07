Aislinn Derbez posa en traje de baño y presume espectacular figura a sus 35 años

Aislinn Derbez ha vuelto a enamorar a sus seguidores en redes sociales, luego que este sábado compartiera una postal en donde se ve a la guapa actriz posar al natural, con el rostro sin una gota de maquillaje y luciendo cuerpazo mientras posa en traje de baño; la imagen cautivó a sus admiradores quienes le dirigieron halagos y le compartieron mensajes de cariño.

No hay duda que la talentosa hija de Eugenio Derbez es una de las actrices más sobresalientes de la industria del espectáculo nacional, ya que gracias a su talento, profesionalismo y belleza ha sabido conquistar y enamorar a sus fanáticos, quienes siguen con detenimiento sus proyectos profesionales, así como los momentos familiares que suele compartir en redes.

Aislinn Derbez ha protagonizado diversas series y películas, con las cuales no solo se ha dado a conocer como una gran actriz sino también le ha ayudado a impulsar su ascendente carrera en la industria del cine y del espectáculo, lo que la ha llevado a posicionarse dentro del gusto del público. Una trayectoria que comenzó a desarrollar por su propia cuenta, muy lejos de la trayectoria de su famoso papá, Eugenio Derbez.

Derrocha sensualidad en sus postales

Aunque el parecido con su padre es impresionante, Asilinn Derbez decidió no vivir a la sombra de su famosa familia, ni de su protectora imagen paterna, por lo que inició su carrera por su propia cuenta, lo que la ha llevado a destacar en esta competitiva industria de manera individual, siempre con el respaldo, apoyo y cariño de sus admiradores.

Y así quedó demostrado este fin de semana luego que sus casi 12 millones de seguidores en Instagram reaccionaran a una fotografía que compartió y en donde se muestra al natural mientras posa en traje de baño; la actriz aprovechó para modelar un traje de baño color durazno y un short ligero de animal print.

"Lo bueno se comparte y yo sólo les digo que si entran, se llevarán muchas sorpresas porque es temporada de rebajas", escribió Aislinn junto a la postal, en donde se le ve sonriente mientras camina en la playa. Además de presumir su escultural figura, la actriz luce un perfecto bronceado y su rostro sin una gota de maquillaje, algo que sus admiradores pudieron notar y no dudaron en reaccionar al respecto.

"Hermosa," "Divina", "Linda y totalmente transparente la mejor sin duda", "Guapísima" y "Me encantas" han sido solo algunos de los mensajes que la actriz recibió en la caja de comentarios. Lo que es un hecho es que Aislinn Derbez no deja de sorprender a sus fans con su espectacular aspecto físico, resultado de rutinas de ejercicio, una dieta balanceada y muchos amor propio, algo que no duda en compartir con sus seguidores. Por lo que a pesar de que está por cumplir 40 años de edad, luce mucho más joven.