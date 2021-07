Eugenio Derbez da la cara y rompe el silencio ante estado de salud de Sammy Pérez

Recientemente se dio a conocer que el actor de comedia Sammy Pérez está hospitalizado tras contagiarse de Covid-19. Luego de darse a conocer esta noticia, muchos internautas comenzaron a mandar buenos deseos y que esperaban su pronta recuperación, pero otros comenzaron a atacar a Eugenio Derbez, por no haberse pronunciado públicamente o anunciado alguna ayuda para Sammy, con quien ha trabajado por años.

Pero luego de tanto acoso, el actor mexicano salió a dar la cara y subió un video a redes sociales, en el explica que ha estado pendiente de Sammy y que no se ha olvidado de él, además de que espera que salga adelante cuanto antes.

“He visto en redes sociales que hay mucha gente que se pregunta qué dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy desde el primer día”, declaró el actor ante las cámaras. Eugenio aseguró que desde que se enteró que Sammy estaba en el hospital envió a varias personas de su equipo a investigar y a acercarse a su familia, para ver qué era lo que se necesitaba”, mencionó ante las críticas.

Eugenio no necesita hacer pública la ayuda que da

Derbez mencionó que cuando él ayuda genuinamente y de corazón, no lo publica en redes sociales, porque lo que quiere es apoyar, no presumir. “Aquí estoy, nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto”, comentó Eugenio Derbez. Para acabar su video, el comediante pidió orar por su compañero; momentos más tarde, su respuesta fue aplaudida por seguidores de Sammy.

Sammy Pérez antes de trabajar con Eugenio Derbez tuvo participaciones en el cine mexicano y lo hizo a lado de los hermanos Almada quienes hacían películas de acción en las décadas de los 70, 80 y 90. Luego de ir en declive en su carrera, Sammy comenzó a trabajar en el aeropuerto de Cancún y fue justo en ese lugar en donde vio a Eugenio Derbez y no dudó en acercarse a él y pedirle una oportunidad de trabajo. El resto es historia.

msb