Disneylandia y la historia de su ‘domingo negro’

El mayor parque de diversiones del mundo estaba listo para deslumbrar al mundo un 17 de julio de 1955, todo parecía ir viento en popa, sin embargo, las cosas no salieron como Walt Disney creyó que serían.

Las crónicas periodísticas cuentan que Walt Disney llevaba de paseo a sus hijas Diane y Sharon al parque municipal más grande de los Estados Unidos, nos referimos a Griffith Park, situado en Los Ángeles, California; sus constantes visitas le hicieron notar que los niños eran felices, pero los padres sólo se sentaban o estaban al tanto de sus hijos y por lo tanto, el paseo lejos de resultar una experiencia familiar, se convertía en algo muy cansado para los padres.

De ahí nació la idea de crear un parque que tuviera la oportunidad de fusionar la diversión con la experiencia de visitar los estudios de cine que en aquellos años eran la gran fábrica de sueños para niños y adultos con la presencia del Pato Donald y Mickey Mouse por ejemplo.

El proyecto Disneylandia sería construido en Anaheim, California, en respuesta a las peticiones de los seguidores y a la visión de Disney de crear un imperio dedicado ciento por ciento a la diversión, ya lo era en el plano cinematográfico, pero ahora se disponía a trasladar ese placer a un parque de diversiones gigantesco para su época, con una inversión cercana a los 17 millones de dólares, una fortuna en la década de los 50 del siglo XX.

El dueño del emporio hizo una apuesta arriesgada ya que no contaba con todo el dinero para financiar su proyecto, sin embargo hizo hasta lo imposible por llevar a cabo su apuesta, vendiendo algunas de sus propiedades y generando ingresos a través de la cadena ABC con un programa de televisión para juntar los 17 mdd.

Disneylandia abrió sus puertas el 17 de julio de 1955, todo estaba listo para que la fiesta fuera redonda y con ello responder a las altas expectativas que se generaron desde que un año antes (14 de julio) se colocó la primer piedra del proyecto; sin embargo, las cosas no salieron como se pensaban, sobre todo cuando se esperaba operar el parque con un máximo de 15 mil personas y acudieron más de 30 mil.

El gran día llegó con cerca de 70 millones de personas frente a su televisor para ver en vivo y de primera mano la inauguración del sueño de Walt, personalidades del ambiente artístico y político de aquellos años llegan poco a poco a ser partícipes de la historia, destacan la voz de Frank Sinatra, Richard Nixon, el protagonista de Ben-Hur, Charlton Heston y un afamado actor de comedia llamado Ronald Reagan (futuro presidente de los Estados Unidos).

Domingo negro en proceso

Aquel domingo 17 de julio el mundo esperaba ansiosamente la apertura de las puertas del primer parque temático erigido para la diversión de millones de personas, era la conclusión de un largo sueño imaginado por su creador tan solo un año antes.

Las puertas se abrieron y de inmediato se supo que algo no andaba bien, en 1955 era muy fácil falsificar las entradas lo que generó un sobrecupo, además algo que no contemplaron es que por la parte de la barda perimetral se colaron cientos de personas sin contar con un boleto y a ese desastre se sumó una fila interminable de autos en la autopista de Santa Ana, California.

Una vez adentro, las mujeres sufrieron en serio, a lo largo de la avenida Main Street, (la calzada principal del parque), decenas de mujeres perdieron los zapatos ¿la razón? apenas unas horas antes se había terminado el proceso de asfaltado lo que dio como resultado que el concreto estuviera fresco en algunas partes de la avenida, resultando un verdadero ‘lodazal’.

Otro suceso que marcó la apertura de Disneylandia tuvo que ver con el clima y la falta de agua para hidratarse, días antes de la apertura y con el tiempo encima, una huelga de plomeros sorprendió al magnate, las actividades no pueden parar y se decide entre colocar las instalaciones para fuentes de agua potable o sanitarios, se decide lo segundo, sin embargo, el día de la apertura los alimentos y bebidas se terminan en cuestión de horas, sin insumos, la gente comienza a desesperarse y abandonan poco a poco el parque.

Las atracciones que se suponía estarían listas para que los visitantes pudieran disfrutarlas no abren del todo, en la zona de Futureland (zona que mostraría el avance tecnológico con vistas a la década de los 80) no funciona, no aparecen Rocket to The Moon, ni Dumbo y mucho menos Peter Pan Flight, en su lugar había un espacio para comer y beber en una zona de descanso, misma que no sirvió de mucho si tomamos en cuenta que estaba atascado el sitio y además sin bebidas ni comida, eso fue un fiasco.

Una fuga de gas sobre el castillo de la Bella Durmiente arrojó lenguas de fuego por encima de la atracción, la gente es evacuada sin que se produzcan heridos o daños que lamentar; en el famoso barco de Mark Twain ubicado en Frontierland, se produce sobrecupo (más de 500 personas dentro) y provocan el hundimiento del barco (sin causar heridos), por lo que se decide evacuar a los asistentes hasta revisar los daños y las causas del hundimiento en el fango.

A pesar de los incidentes ocurridos en su apertura, Disneylandia fue un éxito, se registró una asistencia en solo una semana superior a los 160 mil invitados, nadie de los espectadores televisivos se enteró de los sucesos en el parque y a cambio se regocijaron con las imágenes de Mickey Mouse y el Pato Donald abrazando niños mientras eran fotografiados por sus padres.

El día de hoy Disneylandia cumple un año más de vida y es uno de los lugares más visitados en todo el mundo y en constate crecimiento, porque como lo dijo su creador “Disneylandia siempre estará en construcción”.