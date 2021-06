Disney reconoce a "creadores de magia" y lanza concurso con un viaje como premio

Disney anunció este martes el concurso "Disney Magic Makers", que tiene como objetivo encontrar, reconocer y compensar a residentes en Estados Unidos cuyos actos de bondad, generosidad y caridad hayan tenido un cambio positivo en su comunidad.



Una página web de Disney fue habilitada, tanto en español como en inglés, para que cualquier persona mayor de 18 años pueda nominar a otra que, según su criterio, sea creadora de magia. "La magia existe. Basta con buscar sus chispas", asegura la web.

De acuerdo con las bases del concurso, cualquier persona puede ser un creador de magia, o un "Disney Magic Maker", ya que es posible encontrar la magia en todas las buenas acciones, tanto grandes como pequeñas.



"La inspiración existe por todas partes a nuestro alrededor, desde la artista de 13 años que crea hermosas obras de arte con tiza en la acera, hasta la voluntaria que se esfuerza incansablemente por hacer sus sueños realidad", describe el concurso.

Disney celebra 50 aniversario con concurso

Según un comunicado de Parques de Disney, Experiencias y Productos, el concurso fue creado como parte del 50 aniversario de Walt Disney World Resort, que se celebra este año.



"Todos en Disney hemos sido inspirados por los innumerables actos de buena voluntad realizados por personas; a través de todo el país, durante la pandemia", dijo Josh D'Amaro, presidente de Parques de Disney, Experiencias y Productos.



"Estos creadores de magia y sus historias nos han transformado como nunca imaginamos. Por eso estamos tan orgullosos de honrar a aquellos que diariamente continúan haciendo la magia realidad", añadió el ejecutivo.

Premios para ganadores

De esta manera, 50 seleccionados -se permite la auto nominación y la elección de un padre o una madre por considerarles "héroes" de la vida de alguien- ganarán un viaje a Walt Disney World Resort para unirse a la celebración por el 50 aniversario del complejo de entretenimiento.



También los seleccionados obtendrán una suscripción de un año a la plataforma Disney Plus. El concurso busca recompensar a personas individuales más que a negocios.



"En vez de un negocio, te animamos a nominar a empleados concretos que marcan una diferencia significativa", reza la web. Según el comunicado, Disney también donará un total de 400 mil dólares entre cuatro organizaciones sin fines de lucro que "demostraron resistencia durante la pandemia de Covid-19". Ellas son Make-A-Wish®, Starlight Children's Foundation, Boys & Girls Clubs of America, y The Nature Conservancy.

Fiesta en grande para Disney

Walt Disney World Resort celebrará el 1 de octubre próximo su 50 cumpleaños convertido en el parque de atracciones más grande y visitado del mundo, en continua expansión y con nuevas experiencias en sus cuatro parques temáticos para festejar sus cinco décadas de existencia.



La "celebración más mágica del mundo", como la define la compañía, contará con "dos nuevos 'shows' nocturnos, uno en el Magic Kingdom y otro en el parque EPCOT", además de "medio centenar de esculturas doradas de nuestros personajes", señaló este martes en una declaración a Efe Walt Disney World Resort.



La conmemoración, que durará 18 meses, tendrá como atracción central el Castillo de Cenicienta del transformado parque Magic Kingdom, en el que se exhibirán banderines dorados, brillantes adornos y un escudo conmemorativo del 50 aniversario.

Por EFE

cvg