Space Jam 2: A 25 años del Juego del Siglo, ¿LeBron James y los Looney Tunes superarán el legado de Michael Jordan?

Quizá Space Jam: A New Legacy no será la mejor película de la historia y tampoco la más esperada; sin embargo, es probable que se trate de una cinta que cada vez que algún treintón -ya vacunado y no vacunado- disfrutará ver, como cuando lo hizo de niño con Michael Jordan…

Su manera de reivindicar el humor y el estilo animado de los Looney Tunes, gradualmente llevará al espectador a un alucinante y poco común partido de baloncesto,que no solo jugará con los personajes favoritos de las caricaturas de los 90, sino que un

ícono de dicho deporte encabezará este partido: LeBron James.

Sabemos que estas afamadas películas son de las pocas en las que se combina la animación y la "realidad", es decir, personajes de dibujos animados con actores de carne y hueso.

¿LeBron es igual de mediático que Jordan?

Para enriquecer un poco más lo que sabemos sobre esta película que llenará de melancolía los cines desde este 16 de julio, nos dimos a la tarea de preguntarle nuestro experto Gonzalo Lira, periodista y amante del cine, quien además forma parte del Heraldo

Media Group, cuál era su opinión sobre la nueva cinta Space Jam: New Legacy y qué expectativas tenía sobre ella.

Lira relató que cuando se anunció esta secuela de Space Jam y se mencionó que LeBron James sería el protagonista se cuestionó si -más allá de su talento como basquetbolista- la estrella de Los Lakers se podía equipar al fenómeno mediático que representaba Michael Jordan en la década de los 90.

“Michael Jordan iba más allá del basquetbol, yo no sé si hay gente que no sabe de basquetbol que identifica como tal a LeBron. Yo creo que cuando Michael Jordan era este gigante mediático, iba más allá de solo eso, para ese entonces, ya había colaborado ya con Michael Jackson, que era otro que todo el mundo conocía (…) Y también me atrevo a decir que en los 90, quizá los Looney Tunes eran más populares de lo que son ahora”, dijo.

¿A qué crees que se deba que las productoras busquen a deportistas para protagonizar sus películas?, se le preguntó a Gonzalo Lira.

-Son varios factores, yo creo (...) Son fenómenos distintos, por ejemplo, La Roca y John Cena, son luchadores estadounidenses. (...) La lucha libre de allá es mucho más histriónica, está constantemente contando una historia, o sea, son atletas pero también son actores.

Uno no demerita lo otro, considero que John Cena y La Roca son de los más carismáticos que han pasado por la WWE y que por lo mismo tiene sentido que tengan tanto éxito en la pantalla.

“Los deportistas no dejan de ser humanos, pero que están más allá…o sea, son humanos pero súper capaces, son lo más cercano en la vida real de los superhéroes”, puntualiza el experto en cine.

En el caso de LeBron James, como protagonista de esta cinta, Lira precisó que cualquiera puede jugar basquetbol pero no cualquiera como LeBron James. “Ahí está el lado deportista, a eso sumándole que LeBron también es carismático y no es la primera vez que actúa y ha demostrado que se desenvuelve fácil en la cámara, también es una cosa de personalidad que de intereses, pero creo que tiene que ver más con ese saco de que son esas figuras casi ‘endiosadas’ o ‘glorificada’, porque tienen ciertas cualidades que un humano común y corriente no comparte con ellos”.

¿Cómo recibirán las viejas y nuevas generaciones la película?

Es por estos dos factores que Gonzalo Lira considera que la película Space Jam de 1996 estaba destinada para tener éxito. Pero a 25 años de distancia, si estuviéramos en una situación sin Covid.19, esta nueva cinta con LeBron Jame se habría visto “opacada”, en términos mediáticos.

No obstante, hay que considerar que por lo del Covid-19 y con la reapertura de los cines, “siento que estas grandes producciones de repente se sienten con la mega responsabilidad ahorita de hacer lo que pasó con Rápidos y Furiosos, como de dirigirse

como la esperanza del cine y la taquilla”, precisó Gonzalo.

Y es que Space Jam llega con altas expectativas, pues si bien Rápidos y Furiosos “fue un trancazo”, no es una película que vaya a ser bien recibida por toda la familia, no es esa cinta a la que puedes llevar a los niños.Y justo es ahí donde radica el valor de A New Legacy, pues se quiere captar a las nuevas generaciones, pero también a las viejas.

“O una de dos: o perteneces a las viejas generaciones, las más viejas a las que les puede llegar, que son las que conocían ya como adultos tanto a Michael Jordan, como a los Looney Tunes, porque los veían de más chavitos; o las generaciones como la mía, los treintones, para los cuales juega como con la nostalgia esta película, pero no tanto por los Looney Tunes sino por Space Jam, que a mi me tocó de muy niño y que era una cosa alucinante, porque pocas veces habías visto esta mezcla de animación con actores reales”, explica Lira.

¿La película es buena o mala?

A la vez, Gonzalo se refirió a la película, no como buena ni mala, sino que “es lo que es”, ya que el hecho de que los Looney Tunes sean los protagonistas hace que cualquiera que haya visto las caricaturas de Bugs Bunny recuerde que este personaje, además de que te estaba contando una historia, constantemente voltea como a ver a la cámara y al público.

“Era muy consciente de que es un personaje de ficción, y la película también, o sea, son muchas bromas respecto a eso, a que es consciente de que hay un público, que es una marca y que Lebron James está en una situación fuera de lo común, al juntarse con estos personajes, si es muy juguetona en este sentido y creo que eso la hace entretenida”, resaltó el experto.

Aunque Gonzalo Lira sí considera que la película dura más de lo que debería (115 minutos) y que le pudieron haber quitado media hora y no pasaba nada; no obstante, cree que la cinta es completamente un "fan service", “o sea, es una película completamente al servicio de los fans”.

Además “la película sale en un momento en el que Warner ya se asoció con HBO, entonces, hace bromas referentes a Game of Thrones, hace bromas referentes a los personajes de Warner, a los super héroes de DC, que también son propiedad de Warner, a

Batman y a muchas otras cosas que le pertenecen a Warner. Entonces sí ataca a todos los públicos, o sea, si no te gustan los Looney Tunes, algo vas a encontrar ahí que te va a gustar. Y eso me parece muy interesante y muy inteligente, como producto, incluso”.

En este sentido, Lira enfatizó que Space Jam: New Legacy tendrá un poco de todo, por lo que cualquiera que vaya a ver esta cinta de Warner de alguna manera, saldrá satisfecho de la sala de cine.

¿Cómo recibirá el público mexicano esta nueva entrega de Space Jam?

Al preguntarle a Gonzalo si cree que el público mexicano recibirá bien Space Jam: A New Legacy, el especialista en cine consideró que sí, y parte de ello dependerá de la cercanía de los mexicanos con la cultura pop y, en cierta medida, también a que somos un país que, se sabe consume mucha televisión.

Además, los Looney Tunes son personajes que no responden a la lógica de las plataformas o de la televisión por cable necesariamente, “es decir, los Looney Tunes han estado apareciéndose por la televisión abierta como por la de paga. Sí son personajes conocidos (...) como Mickey Mouse, que no importa donde vivas, si tienes una televisión alguna vez los has visto. O sea, siendo personajes bastante reconocidos”. Sin embargo, la película llega con un reto bastante grande, cubrir el éxito que consiguió la primera en el 96, “porque ni el mismo LeBron es a nivel mediático global, el trancazo que

fue Michael Jordan, o sea ¿a quién pones que esté a la altura de Michael Jordan?”, pregunta el experto.

“Si no puedes hacerlo como de ningún otro deporte, porque Space Jam, desde el título, (Jam se refiere a una expresión que tiene que ver con la música, pero fue adoptada por el basquetbol y el baseball como para describir lo que conocemos como una "cascaríta").

Entonces yo creo que las expectativas eran altas, quizá por eso yo me atrevería a decir que seguramente están nerviosos, sino es que siguen estando muy nerviosos, y bueno a eso súmale que el último año, la gente no solo está ansiosa por productos nuevos y diferentes, sino que además han estado más en contacto con la cultura pop”, apunta Lira.

Y agrega: “Entonces, lo que se van a encontrar en la película son muchas referencias a la cultura pop, (...) y pues cobran como más sentido y más fuerza ahora con lo de la pandemia. Y también eso: recordemos que las películas se filman en una época y salen mucho tiempo después; cuando dependes tanto de las referencias a lo cultural hay cosas que pueden haber pasado de moda o no haber envejecido bien. O como pasó como el personaje de Pepe Le Pew, el zorrillo, que lo tuvieron que sacar. Esa fue una respuesta inmediata a una situación del momento. Hace tres años quizá, que el movimiento del "Me Too" no había cobrado la fuerza que tiene ahorita, ahí estaría el personaje. Warner no hubiera tenido que recurrir a una cosa de cortarla, editarla, quitarle y moverle y cambiar toda la estrategia publicitaria (...) y pues eso te habla de que es tal la expectativa y la confianza que le tienen al producto que son capaces de cambiar algo que ya está filmado de acuerdo a un guión con tal de que el público salga contento".

