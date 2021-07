Swedish House Mafia regresa con nuevo tema y amantes de la música electrónica enloquecen

Uno de los tríos más populares anunció su regreso. Se trata de Swedish House Mafia, conformada por los productores Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello, agrupación que lanzó un nuevo sencillo y anunció sus planes para los próximos años y complacer a sus fans, además de llegar a nuevos públicos.

Su regreso a la escena se anunció en una entrevista con la revista Billboard, en la cual mencionaron que el reunirse fue redescubrirse a sí mismos, ya que cada uno tiene sus gustos; para darle una probadita sus seguidores, publicaron el sencillo “It Gets Better” que dista un poco del sonido EDM que presentaron hace algunos años cuando se volvieron todo un fenómeno musical.

La agrupación fue muy popular hace una década. Foto: Especial.

¿Swedish House Mafia revolucionó la música hace una década?

La agrupación originaria de Estocolmo fue uno de los proyectos que marcó el boom del EDM música electrónica en el 2010; durante varios años estuvieron en el top de creadores musicales de este género, aun sobre los exponentes estadounidenses. Pero el sueño fue corto, pues en 2013 se separaron en medio del éxito de su single “Don’t You Worry Child”.

Este año regresan con una nueva disquera, luego de formar parte de Columbia, filial de Sony Music por varios años; ahora estarán en las filas de Universal Music, quien producirá su álbum debut Paradise Again, el cual será lanzado a fines de este 2021. Además este regreso no solo consistirá en novedades musicales sino que también firmaron con Live Nation quien los llevará a una gira global.

“No tenemos idea de si a la gente le va a gustar la nueva música, pero estamos realmente orgullosos de lo que hemos hecho”, mencionó Sebastian Ingrosso, uno de los miembros de la banda sueca; muchos de sus fans externaron estar contentos de verlos de nueva cuenta creando música.

