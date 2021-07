BTS quiere cantar en español y en otros idiomas para seguir globalizando su música

BTS ha conquistado 3 de los mercados más importantes para la música al cantar en inglés, coreano y japonés. Cada uno de sus sencillos en este idioma ha llegado al chart de Billboard Hot 100. Sin embargo, aún les quedan géneros por explorar y uno de ellos podría ser el latino.



El grupo se encuentra promocionando el lanzamiento de su álbum "Butter" y "Permission to Dance" y aseguraron que seguirán cantando en inglés, además de que es una gran apuesta para ellos para poder conseguir una nueva nominación al GRAMMY.



En una reciente entrevista, BTS reveló sus planes para futuros proyectos musicales. Debido a que no pueden salir aún de gira, han estado disfrutando de varias actividades pero sin dejar la música de lado. ¿Será que ARMY disfrutará de la versión latina de K-Pop?

BTS quiere cantar en español y en otros idiomas

El pop coreano no es ajeno a los ritmos latinos, hay grupos que ya colaboraron con otros artistas y cantaron totalmente en español. BTS podría ser el siguiente, como cualquier otro fandom, ARMY desea escucharlos cantar en dicho idioma.



El líder de la banda explicó que están totalmente abiertos a cualquier posibilidad, eso sí, debe de darse en el momento adecuado, pero el español y otros idiomas no quedan descartados de sus planes.



La emoción de ARMY quedó demostrada cuando creyeron que Jungkook inicia "Permissión to Dance" en español al pronunciar algo parecido a "Esta tarde..."

Además, las posibilidades aumentan luego de que J Balvin y BTS ya sean parte de la misma familia HYBE.

Lo más cercano que han hecho a ritmos latinos podría ser "IDOL", cuya música tenía tintes parecidos a un carnaval. Sin embargo, aún no se atreven a dar ese paso, aunque no hay imposibles para ellos y ahora podrían debutar dentro del chart latino de Billboard dominando por completo los mercados musicales.

Tampoco han tenido oportunidad de conocer a la mayoría de sus fans latinas, ya que solo han visitado Brasil con uno de sus tours. También les queda cantar en chino, ya que muchos grupos promocionaban en dicho mercado.