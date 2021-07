BTS: ¿Jungkook cantó en español en el video 'Permission to Dance'?

'Permission to Dance' de BTS se ha convertido en tendencia desde su lanzamiento, pues los artistas sorprendieron a sus fans con los looks, escenografía, letra y coreografía de esta nueva producción musical. Sin embargo, algo que se hizo tendencia fue la supuesta frase en español que dijo Jungkook.

Este jueves, la banda de k-pop lanzó el MV del segundo sencillo que pertenece al CD de Butter, la canción del grupo surcoreano que ha roto récords en diferentes plataformas digitales y que se ha mantenido en el Hot 100 de Billboard por sexta semana consecutiva.

El sencillo 'Permission to Dance' promete conseguir el mismo éxito que su antecesor, pues hasta el momento se encuentra en los primeros lugares de las listas internacionales de música. Además el video, ya cuenta con casi 40 millones de visitas en menos de 10 horas.

¿Jungkook cantó en español?

Tras revelarse el nuevo video de BTS, las redes sociales como Twitter se inundaron con frases que hacían referencia a 'Permission to Dance'. Una de ellas fue "Esta tarde fría", pues de acuerdo al ARMY, el vocalista de la banda Jungkook la había dicho al principio de la canción.

Sin embargo, el cantante pronunció "It's thought of being young". Los internautas inmediatamente se dieron cuenta de su error y colocaron varios memes haciendo referencia a la emoción que les causó el "escuchar" a Kookie cantando en español.

Jungkook y su estilo emo que conquistó a ARMY

El vocalista y bailarín de BTS, llamó la atención de los fans por su nuevo estilo de cabello, ya que su tono negro y su corte con un fleco de lado que cubría la mitad de su cara, hicieron que el fandom recordara el estilo emo de hace algunos años.