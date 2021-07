Laura G es ovacionada en "Quiero Cantar" pero en redes piden NO votar por ella

Laura G dejó sorprendidos a los críticos de "Quiero cantar" luego de su presentación este jueves en Venga la Alegría, en donde interpretó "Mudanzas", una icónica canción de Lupita D’Alessio; la conductora demostró tener un talento que pocos conocían y exhibió gran capacidad y técnica a la hora de participar en el concurso de talentos.

En solitario, Laura G se presentó en el set de VLA luciendo un increíble atuendo con el cual impresionó a primera vista, al tiempo que comenzó a interpretar "Mudanzas", trabajo que realizó con habilidad y mucha emoción, lo cual desbordó su proyección en el escenario. Al terminar, se llevó los aplausos de sus compañeros así como buenos comentarios por parte de los jueces, quienes también le hicieron ver algunos errores.

Sin embargo, la polémica de nuevo giró en torno a Laura G y su nombre se volvió tendencia en redes sociales, y no precisamente por lo satisfactorio de su presentación sino porque los internautas comenzaron a pedir al público que desistiera de apoyarla en el concurso de talentos de VLA. Con diversos mensajes, así como algunos memes, tanto en Twitter como en Instagram los espectadores criticaron su participación e hicieron un llamado para que las personas no voten por ella.

"Ya no voten por Laura G"

El llamado de los usuarios fue unánime en las redes sociales; "Ya no voten por Laura G", y de esta manera el nombre de la presentadora se volvió tendencia debido al fuerte rechazo que generó su participación en "Quiero Cantar", no obstante, esta no ha sido la única ocasión en que el público de Venga la Alegría ha demostrado poca afinidad con la conductora, ya que en diversas ocasiones han pedido su salida del famoso matutino de TV Azteca.

"Antes de que todo empiece quiero pedir una cámara Por favor, por favor ya no voten por Laura G", escribió una usuaria de Twitter al tiempo que publicaba un meme con la imagen de Lolita Cortés, quien se desempeñó como coach durante algunas temporadas de La Academia. "Yo viendo como de nuevo le echan flores a Laura G cuando estuvo dando un sermón en vez de cantar", compartió otra internauta.

El debate en las redes fue amplio y la polémica continuó mucho después de la presentación de Laura G; en Instagram el rechazo del público también fue unánime; "Estuvo chido su recital," "Nada más habló y ya la están alabando", "Pensé que se llamaba “Quiero cantar”, me perdí el momento en que Laura empezó a canta" y "Pobre Lupita D’alessio le desgr%ci$ su canción", fueron algunos de los mensajes que publicaron en el post de la cuenta de VLA.

Incluso algunos seguidores del matutino cuestionaron la valoración que Horacio Villalobos hizo de la participación de Laura G: "Que onda con los comentarios de Horacio bien comprado," "Ay Horacio te la volaste con lo de que te enchinó la piel," se pudo leer en la caja de comentarios.