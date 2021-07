Conductores de Venga la Alegría se piden perdón EN VIVO y fans preguntan, ¿dónde está Laura G?

"Soy Margarita", personaje que interpreta "El Capi" Pérez, generó gran polémica en foro de Venga la Alegría luego que realizara un ritual con incienso y copal con el objetivo de eliminar de una vez y "ya para siempre" las malas vibras que, de acuerdo con sus palabras, existen entre los conductores del programa.

Para ello Soy Margarita se equipó con todo lo necesario para que su ritual holístico funcionara ya que, al parecer, era muy necesario. Además de la "limpia" motivó a los presentadores de VLA a participar en una dinámica en donde se pidieron perdón el uno al otro en vivo, algo que el público del matutino no se esperaba y cuya dinámica causó sensación entre los televidentes. "Voy a hacer un ritual holístico, para que se pidan perdón los conductores de Venga la Alegría, el uno al otro, y limar ya, quitar las malas vibras, ya para siempre," aseguró Soy Margarita al aire.

En redes sociales la polémica estalló luego que los usuarios comenzaran a cuestionar la ausencia de Laura G en la divertida dinámica, ya que aseguraban debería estar ahí junto a Tábata Jalil para que ambas presentadoras limaran asperezas y se pidieran perdón, esta situación provocó todo un debate en Instagram en donde los internautas aprovecharon para expresar su opinión acerca de los roces que pudieran haber entre los propios conductores de uno de los programas matutinos más visto en México.

"Faltan laura G y Tábata Jalil"

Una vez que Soy Margarita comenzó su ritual holístico, los conductores de VLA decidieron participar con mucha disposición y aunque el segmento estaba impregnado de mucho humor y diversión, el público del matutino reconoció que ya hacía falta una "limpia" en el foro: "Capi me tiene muriéndome de risa, todos bien serios pidiéndose perdón y él con sus cosas jajajaa", compartió una usuaria en Twitter; "Margarita hizo el segmento de risa, pero es un ejercicio para el alma y el corazón!!!!", compartió otro internauta.

Sin embargo, la polémica estalló en Instagram, luego que el video de Soy Margarita fuera compartido en la cuenta del programa, ya que los usuarios hicieron hincapié en un detalle bastante notorio durante la transmisión del segmento; la ausencia de una de las conductoras: "Falta Laura G", escribieron en el cajón de los comentarios, lo que dio pie a que los televidentes comenzaran a reclamar la ausencia de la presentadora y de su compañera Tábata Jalil.

"Falta Laura G y Tábata Jalil, no se hablan desde que llegó Laura y no sé por qué", se preguntaba una usuaria; "A ver si así ya sale Laura con está limpia", expresaba otra televidente que pedía la salida de la conductora del programa. No faltaron quienes pidieron también que otras parejas de presentadores de VLA se disculparan mutuamente; "Lástima que no está William para que le pida perdón a Mariano por ser pensativo con él" y "Falta también Mariano y Brandon porque hasta lo golpea", escribieron en el post.

Finalmente, los aplausos se los llevó "El Capi", quien de nueva cuenta refrescó el set del matutino con sus bromas y risas al tiempo que con humor implicó a sus compañeros conductores en una dinámica que al parecer hacía ya mucha falta en VLA: "Te sacaste un 10 con esta sección Capi", "Eso es todo margarita, excelente con tu ritual," "Morí de risa con las caras del capi mientras pidió perdón el sergio sepúlveda hahahahahha bien fumado" y "Parece incendio, sacaste un 10 Margarita", han sido alguno de los mensajes que los usuarios dejaron junto al video.