¿Quién es el Jiots? Conoce al influencer al que Laura G le recordó a su mamá

Hace solo una semana Héctor Márquez, mejor conocido en redes sociales como el El Jiots, se convirtió en tendencia luego de exhibir a la popular conductora de Venga la Alegría, Laura G, cuando presuntamente lo insultaba en Instagram, debido a que cuestionó su participación en la campaña que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizó en plena veda electoral, durante las pasadas elecciones intermedias.

En aquel momento el PVEM pagó a diversos personajes, figuras públicas e influencers para que promocionaran el partido de cara a las votaciones, entre ellas la presentadora del matutino de TV Azteca, por lo que el Jiots compartió una publicación en su cuenta de Twitter en donde mostró un screen de pantalla que le hizo llegar a Laura G mediante mensaje privado, y en el que se alcanza a leer el comentario que le realizó el youtuber: “Pregúntale también si en Guatemala violan la ley a cambio de unos pesos”, en referencia a un invitado que había asistido aquella mañana al foro de VLA.

Sin embargo, la comunicadora dio una sorprendente respuesta al Jiots: “Vas y ching*s a tu repu**ma mad*. Eres un gato y yo sí puedo conseguir lo demás porque la gente me desea”, se lee en la captura de pantalla, texto que presumiblemente habría escrito la presentadora, lo que originó gran polémica en redes, en medio del escándalo por el incumplimiento del PVEM de la veda electoral, y la masiva participación de famosos en la campaña a todas luces ilegal.

Al poco tiempo de que el nombre del Jiots y de Laura G se volvieran tendencia en redes, fue la misma presentadora quien desmintió haber sido ella la que respondió al mensaje de Instagram y argumentó que no suele usar ese lenguaje para expresarse de cualquier persona: “No tenía el gusto de seguirte, ni de que me siguieras. Me encantaría que subieras un video escribiéndome ahorita en esa misma conversación si es que la tienes, solo para asegurarme que sea yo, ya que no es mi forma de contestar”, habría respondido Laura G al Jiots. Pero ¿quién es el Jiots? y ¿por qué es tan popular en las redes sociales?

El Jiots y su popular manera de trolear a sus invitados

Héctor Márquez, mejor conocido como el El Jiots, es un famoso youtuber, conductor y comediante que ha dado a conocer dentro de las redes sociales por su peculiar estilo para trollear a las personas mientras las entrevista. El influencer nació el 16 de noviembre de 1977 en la Ciudad de México, en donde después de pensarlo mucho estudió Ingeniería en Alimentos en la FES Acatlán. Al tiempo que estudiaba, Márquez comenzó a trabajar en una agencia de publicidad en donde aprendió a editar video, lo que le ayudaría años más tarde en su carrera como youtuber.

En la radio Héctor Márquez tuvo su primera oportunidad de trabajo en los medios de comunicación, en uno de los programas del ahora extinto Radioactivo, en donde colaboró a lo largo de 4 años, este espacio vio nacer a su personaje “El Jiots”.

Tempo después, ingresó a Exa TV como Director creativo, post productor y voz del programa Motel Diablito, en donde comenzó a alcanzar gran popularidad tras las cámaras. Cuando trabajaba en otra agencia de publicidad como Director Creativo, conoció al youtuber Werevertumorro, quien al ver su talento para la comedia y las entrevistas lo invitó a participar en uno de sus videos y lo motivó para que abriera su propio canal de YouTube.

El Jiots tomó la palabra y comenzó a grabar videos en YouTube bajo el seudónimo que ya tenía, “El Jiots”, y empeño a realizar videos en donde entrevistaba a personas con el objetivo de trollearlos, conforma publicaba sus clips su popularidad creció de forma inmediata. Al momento en que ya era un destacado youtuber, el Jiots fue acusado de plagiar el estilo de Motel Diablito y fueprecisamente "El Diablito" quien decidió realizar y difundir un video en donde lo atacó, ya que aseguraba que El Jiots le había copiado su formato.

No obstante, era sabido que en realidad ambos personajes fueron quienes originalmente crearon el particular estilo. En 2016 el Jiots y Diego Alfaro estuvieron a cargo del programa En la Ciudad, a través de Grupo Fórmula, Faceboook Life, y en por la noche en YouTube, el programa duraba 15 minutos en los cuales se dedicaban a dar las noticias más importantes en México e incluso tenían invitados especiales. Hasta la fecha el Jiots sigue siendo muy activo en sus redes, aunque ya no tanto como en un inicio de su carrera, sin embargo, sigue cautivando a los internautas con su estilo y sus polémicas.

Se ofenden por un meme de la ciudad “porque clasista” pero no se ofenden porque los influencers pagados por el MORENERDE le digan, gato a la gente que los cuestiona. pic.twitter.com/nG3Q3Sm4Fl — Héctor Márquez (@jiots) June 8, 2021

