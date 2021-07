“Mentiras, el musical” sale de cartelera definitivamente

Pese a que ya estaba anunciado que “Mentiras, el musical” retomaba su temporada el viernes 16 de julio, este miércoles 14, se lanzó un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la obra para anunciar que baja el telón definitivamente. En el material también se señala que las personas que adquirieron sus boletos para las funciones de este fin de semana podrán pedir su reembolso en la taquilla del teatro.

Este regreso era la despedida del musical, según se sus anuncios en la red social, luego de que el pasado 25 de marzo se anunció que la obra salía de cartelera después de 12 años y cuatro mil funciones por diferencias entre el productor Morris Gilbert y el autor José Manuel López Velarde. De hecho, hace apenas unos días, presentaron al elenco que estaría en cada función este primer fin de semana, pero los fans se quedarán con las ganas de cantar una vez más los éxitos de los 80.

Estas diferencias salieron a la luz el pasado 2 de julio, cuando ambos personajes ofrecieron una conferencia de prensa para informar su postura al respecto. El productor informó que contaba con los derechos para poder regresar con la obra, que no entendía en qué momento se había roto la relación de trabajo y que no se podía rescindir un contrato sólo con una notificación. Sin embargo, el abogado de López Velarde indicó que de exhibir la obra se cometía un delito.

No es la primera vez que había diferencias entre ellos, ya que durante estos 12 años juntos, en varias revelaciones de placa, el autor no asistía, cuando son eventos importantes en los todos los involucrados suelen estar presentes, pero jamás se había confirmado nada, hasta dicha conferencia cuando López Velarde explicó que los problemas se originaron, porque no se le daba su crédito en la publicidad de la obra y por la falta de las regalías correspondientes de cada función presencial y virtual.

