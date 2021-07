“Mentiras, El Musical” y su disputa en los juzgados

Luego de que Mejor Teatro anunció el regreso de “Mentiras, El Musical” a los escenarios el próximo 16 de julio, tras cuatro meses suspendida por desacuerdos entre Morris Gilbert y el autor José Manuel López Velarde, éste último dio a conocer que son varios los incumplimientos del productor, por eso rescindió el contrato y de presentar la obra se estaría cometiendo un delito.

López Velarde señaló en conferencia de prensa con su abogado, que tras 12 años en cartelera, decidió terminar el contrato por incumplimentos en el mismo, como la falta del pago de regalías de 130 funciones de la gira de “Mentiras, El Musical”, la omisión de su nombre como parte de los créditos en la publicidad de la obra, pero lo que no pudo tolerar más fue que se hicieran transmisiones en línea sin notificarle, ni pagarle los derechos correspondientes.

Así como que el productor intentó registrar el nombre de “Mentiras” y “Mentiras, El Musical” bajo su nombre: “Esto va contra la ley de marcas, un tercero no puede registrar el título de una obra registrada ante INDAUTOR, mi obra está registrada desde 2006, ahí. Además, Morris no tiene los derechos, no los tenía, porque rescindí el contrato, pero era Cultura de arte teatral (la empresa) con la que firmé la última extensión de derechos y Morris estaba intentando registrar mi obra a su nombre cuando ni siquiera la licencia estaba firmada con él”.

Comentó también que el contrato tiene una cláusula para rescindirlo que señala que si una de las dos partes lo incumple, sólo tiene tres días después de ser notificado sobre el deseo de cancelarlo, para reparar el daño, sino es así, se da por finalizado.

LA POSTURA DE MORRIS GILBERT

Momentos antes, el productor Morris Gilbert también ofreció una conferencia, en compañía de su abogada, donde dijeron que la obra regresará a cartelera, porque tienen los derechos durante dos años más y a pesar de que fueron notificados por López Velarde, un contrato no puede finalizarse tan fácil, ya que todos los involucrados deben estar de acuerdo para llegar a su fin.

“Entablamos un diálogo con el señor López Velarde que se ofreció a ser el intermediario entre los dos, pero no se pudo llegar a un acuerdo desafortunadamente, por eso tenemos que recurrir a las autoridades, para que ellas determinen cómo se resuelven esas diferencias”, detalló.

Sobre el registro de las marcas, aseguró que sólo están protegiendo el musical, ante las producciones piratas que constantemente han intentado montar la obra en otros estados. “Estoy absolutamente seguro de que tenemos los derechos y no anunciaríamos el regreso de la temporada, el equipo de abogados nos dicen que estamos bien. No es mi estilo, sería incapaz de regresar sin autorización”, señaló.

El productor lamentó la situación que está pasando, porque en 46 años que tiene de carrera no había vivido algo así.

