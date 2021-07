Karla Breu defiende el pop

Tras el éxito del lanzamiento de su disco homónimo el año pasado, la dominicana Karla Breu ya trabaja en su segundo material en el que le seguirá cantando al amor desde el pop, porque es el género en el que mejor se siente a la hora de componer.

“Quiero seguir defendiendo el pop, no quiero hacer otra cosa, nada más porque los demás digan que es mejor. Este género es en el que más me identifico y por eso me sale natural, pero no estoy cerrada a otros, tampoco quiero quedarme en una casilla toda la vida, pero será más adelante”, explicó la intérprete de “Te prometo”.

Karla ya está escribiendo nuevos temas para su segundo disco, porque no quiere tardar otros dos años en trabajar el álbum, como le pasó con el primero, sabe que el reto es mayor, sobre todo, porque a la hora de componer se exige el doble, quiere que las canciones sean mucho mejor, pero trata de disfrutar el proceso.

“Lo más bonito de mi trabajo es poder hacer arte a través de mis emociones, que a partir de lo que a mí me pasa, la gente conecte con las ideas. Muchas personas me escriben para decirme que mi música los acompaña y ver este impacto es impresionante, me gusta que se desahoguen cantando, al igual que yo al escribirlas”, agregó.

Karla comenzaba a dar sus conciertos en 2020, cuando la pandemia llegó, por lo que no pudo presentar sus temas en vivo y con el fin de experimentar parte de esa emoción, entró de nuevo al estudio con los músicos que la acompañan en los shows y grabó en material en directo, para después compartir cada tema en su canal de YouTube.

“La idea de hacer este performance surgió de mi necesidad de subirme a un escenario, porque la pandemia impidió que saliera de gira, esto fue lo más cercano a una experiencia en vivo, fue divertido y siento que crecí mucho como artista”, finalizó.