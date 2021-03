Karla Breu “consuela” a fans despechados

A sus 23 años de edad, Karla Breu ya ha experimentado una ruptura amorosa que la dejó profundamente afectada, sin embargo, este sentimiento le permitió componer su más reciente sencillo, “Te prometo”, el cual le sirvió de catarsis para superarlo y ahora espera que pase lo mismo con la gente que pueda escucharlo.

“Escribirlo fue una experiencia liberadora. Me di cuenta que me aferraba a una relación que ya no existía. La promesa es conmigo misma, a no volver a sufrir y eso quiero transmitir a mis fans, que no importa cuánto duela, se puede seguir adelante, con el tiempo todo va pasando”, narró la intérprete dominicana.

La joven llegó a la composición por accidente, luego de que una maestra de canto le pidiera escribir un tema para trabajarlo durante la clase. La experiencia fue tal, que se enamoró del proceso y desde entonces, disfruta escribir, contar sus vivencias y ver cómo se convierten en arte cuando conectan con otras personas.

“Te prometo” forma parte de su álbum debut homónimo, compuesto por 11 temas de su autoría, los cuales hizo en los últimos dos años y cada una refleja todas las emociones que experimentó en este tiempo, dando como resultado una mezcla de ritmos. “Es un disco pop, pero tiene temas para bailar, sonidos folk, urbanos y rock”, agregó.

El material discográfico saldrá a la venta este viernes 5 de marzo en formato físico y digital. Decidió darlo a conocer después de presentar dos sencillos, porque le gusta tener el concepto completo y que la gente pueda escuchar todos los temas de corrido. Además, hasta ahora sus lanzamientos han sido bien recibidos por el público y espera el mismo resultado con el álbum completo.

Entre las influencias musicales de Karla están Juan Luis Guerra, Shakira, Alejandro Sanz y , Franco de Vita, aunque también es fan de Michael Jackson y Bruno Mars.

Por: Patricia Villanueva

