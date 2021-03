¿Cómo "domar" a Spotify para que te recomiende música nueva? Te contamos el secreto

Si eres un melómano y todos los días estás ávido de música nueva, entonces estos consejos que te daremos para que "domes" a Spotify y no deje de recomendarte música nueva que te podría interesar. Spotify es la plataforma de música en streaming más popular de la actualidad. Según las últimas cifras de la compañía sueca, son 345 millones de usuarios los que tiene en todo el mundo; en México, Spotify acapara el 80.7% del mercado, es por eso que las recomendaciones son para esta plataforma.

Pues bueno, estos son los tips que debes aplicar de inmediato para no perderte ninguna canción que sea nueva.

“Hecho para ti”, revísalo constantemente

Dentro de la aplicación, ya sea de escritorio o de celular, existe una sección llamada “hecho para ti” en la que establece hasta tres playlists personalizadas que son “Descubrimiento semanal” (cada lunes se actualiza); “Radar de novedades” (cada viernes se actualiza) y “Family o Duo Mix”, dependiendo si estás suscrito a un plan familiar o de pareja.

Estas listas se alimentan con base en la cantidad de géneros que escuchas en la plataforma. Para que esté más allegada a tus gustos, Spotify recomienda que les des retroalimentación tras escuchar sus selecciones, así esas playlist mejorarán notablemente.

Interactúa más con el contenido

No sólo basta con escuchar música en la plataforma para que el algoritmo sepa qué música te gusta, también debes interactuar con las pistas, playlist y páginas de los artistas. Por ejemplo, puedes dar “me gusta” en aquellos sencillos que más te llaman la atención u ocultar la canción cuando no sea de tu agrado.

Las estaciones de radio

Dentro de Spotify existe algo que se llama emisoras de radio, las cuales son importantes por la cantidad de canciones de artistas que ya conoces como de nuevos que van a mejorar el algoritmo que te recomienda música nueva. En ellas puedes subir todo lo que te agrada y seguir la dinámica como si estuvieras escuchando un programa radiofónico musical.

Explora las listas de géneros

Aunque los usuarios buscan encontrar fácil y rápido la música, si buscas tus pistas por géneros, Spotify la tendrá más fácil para sugerirte música nueva. En cada género encontrarás playlist curadas por Spotify de distintos subgéneros que te permitirán conocer artistas y canciones nuevas. Para ello sólo tienes que ir a la pestaña explorar.

