Renata Notni, novia de Diego Boneta, posa en topless

La actriz Renata Notni, novia de Diego Boneta, reveló que siempre será fiel a sí misma, por lo que ha demostrado que la belleza se debe mostrar sin retoques y ni filtros, algo que demostró al posar en topless y cautivar a todos sus seguidores con unas increíbles fotos, en las que queda más que evidenciado los dotes con los que cautivo al actor de "Luis Miguel, la serie".

A través de cuenta de Instagram, la joven de 26 años compartió algunas de las fotografías que aparecen en la revista Beauty Junkies, para la que poso con poca ropa y habló sobre cómo le ha hecho para mantenerse consciente de quien es.

En las fotografías se ve a Notni que luce casi sin maquillaje y con su pelo oscuro que le cubre los senos, ya que posó sin sostén, dejando ver por debajo de la cintura únicamente sus jeans.

"Si hay algo que siempre me prometí a mí misma desde chiquita, sobre todo por la carrera en la que estoy, fue nunca perder mi esencia. Siempre procuraré cuidar mi esencia y ser fiel a mí misma", dijo a la revista.

La actriz que ha estelarizado proyectos como "El dragón" aseguró que siempre ha tenido los pies sobre la tierra a pesar de su ascendente trayectoria artística.

"Cuando se tiene un sueño es muy común que durante el proceso se te olvide el motivo por el cual tomaste este camino y a dónde querías llegar en primer lugar. Es complicado. Mi mamá me ha ayudado mucho a cuidar quién soy, a que no se me olvide de dónde vengo, qué es lo que quiero y porqué empecé en esto. Ella me mantiene enfocada, me recuerda cuál es mi pasión y cuál es mi sueño", explicó.