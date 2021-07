Detrás de sus ojos: este actor también participó en la famosa serie Game of Thrones

En la miniserie Detrás de sus ojos, uno de los éxitos más recientes de Netflix, hay un personaje que también ha sido visto en la famosa serie Game of thrones, que además fue reconocida como la "mejor serie del siglo XXI", en el ranking de las mejores series del sitio de noticias británico Digital Spy. Se trata de Robert Aramayo, quien dio vida al personaje de Rob.

Este personaje, sin duda, fue clave en la historia de esta miniserie, no solo por haber interpretado al mejor amigo de Adele Ferguson, quien sufre de terrores nocturnos al igual que él, sino también porque gracias a sus "artimañas", la vida de Adele y David como pareja cambia radicalmente.

Aramayo también fue visto en Game of Thrones, en donde dio vida al personaje de Eddad "Ned" Stark; sin embargo, solo participó en cuatro episodios de la sexta temporada.

También formó parte de uno de los capítulos de la serie Mindhunter de la plataforma de streaming, en donde tuvo el papel de Elmer Wayne Henley Jr.

¿Quién es Robert Aramayo?

Nació el 7 de noviembre de 1992 en Hull, Inglaterra, Reino Unido. Participó en a película Nocturnal Animals. Será parte de la serie de Amazon Prime Video El señor de los anillos.

Aramayo tuvo el papel de William S. Harley, cofundador de Harley-Davidson, en la miniserie Harley and the Davidsons, de 2016, en el canal Discovery. Además, participó en la miniserie Lewis and Clark y en las películas The Empty Man, The Incident at Sparrow Creek Lumber y Eternal Beauty,

