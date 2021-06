Detrás de sus ojos: Uno de sus protagonistas fue nominado a los premios IFTA

Eve Hewson, la protagonista de la famosa serie Detrás de sus ojos de Netflix, ha sido nominada para los premios IFTA Rising Star. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 4 de julio y estará dirigida por la periodista irlandesa, Grainne Seoige.

Eve, quien es hija de Bono, el famoso líder de la banda U2, agradeció a la Academia de Cine y Televisión de Irlanda por la nominación, según información del medio Buzz.ie.

Estos premios, famosos a nivel internacional, buscan reconocer a los profesionales irlandeses que se han destacado en el medio del cine. Al igual que Hewson, otros cinco talentosos fueron nominados, Nicola Coughlan, Cathy Brady, Clare Dunne y Paddy Slattery.

¿Quién es Eve Hewson?

Memphis Eve Sunny Day Hewson, nació en Irlanda y está por cumplir 30 años el próximo 7 de julio. Debutó como actriz en 2005 junto a su hermana Jordan en el cortometraje Lost and Found, de Erica Dunton. Posteriormente, participó en la película The 27 Club.

Para 2010, apareció en el video musical de la canción "For the First Time" de la banda irlandesa The Script. Entre los papeles más importantes que ha tenido fueron en la película This Must Be the Places, Paolo Sorrentino, en donde actuó junto a Sean Penn y Frances McDormand.

Recientemente participó en "Behind Her Eyes", una miniserie británica que se estrenó el 17 de febrero en Netflix, en la que interpreta a "Adele Ferguson". Dicha serie ha recibido comentarios positivos por parte de la crítica y ha logrado posicionarse como una de las favoritas de la plataforma de streaming.

