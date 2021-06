Yo soy Betty, la fea: Marcela Posada, actriz del cuartel de las feas, revela grave accidente con sus implantes

Entre los personajes más recordados de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", las integrantes del cuartel de las feas son de las favoritas, y entre ellas destaca Marcela Posada, quien recientemente dio a conocer en sus redes sociales un grave accidente que sufrieron sus implantes.

Posada inició su carrera en el modelaje cuando era adolescente, y aunque en el melodrama hacía el papel de una mujer alta y de mal genio, la realidad es que la guapa actriz se caracteriza por su belleza, lo que la llevó a participar en varios concursos y desfiles como representante de Colombia.

La actriz que dio vida a Sandra Patiño es una de las integrantes de la telenovela que se mantiene vigente en redes sociales, desde donde da a conocer sus proyectos de trabajo y también fotos y videos de su vida personal, como sus viajes a la playa y sus momentos felices con su familia.

Posada tiene 50 años y sigue luciendo un cuerpazo. Foto: Especial

Marcela revela accidente con sus implantes

Marcela reveló a través de sus historias de Instagram las cirugías a las que se ha sometido, confesando que desde muy joven se operó la nariz, y también que se puso implantes de senos, pero dio a conocer a sus seguidores que durante la pandemia estos reventaron.

En una interacción con sus fans en la red social, Posada respondió primero a la pregunta ¿qué cirugías tienes? y al explicar que se aumentó el busto y las prótesis explotaron, otro de sus fans la cuestionó acerca de la gravedad del accidente, a lo que respondió: "Sí, me enteré el año pasado, pero por el tema de la pandemia no pude, pero ahora sí me tengo que operar".

La actriz que formaba parte del cuartel de las feas tiene 50 años, y sigue luciendo un cuerpazo que presume en sus redes sociales en bikini, sin embargo quizás en las próximas imágenes que publique en sus redes sociales se le verá con menos busto, debido a la operación que se debe realizar para remover los implantes.

kyog